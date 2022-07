Gli iscritti ad Amazon Prime negli Stati Uniti ottengono Grubhub Plus gratuitamente

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon ha ampliato ulteriormente i vantaggi offerti ai membri Prime, dando ai suoi abbonati statunitensi l'accesso a Grubhub Plus senza costi aggiuntivi per un anno.

L'iscrizione al servizio di consegna di generi alimentari consente di ottenere consegne gratuite per ordini superiori a 12 dollari e normalmente costa 9,99 dollari al mese, il che potrebbe rappresentare un bel risparmio per chi utilizza Grubhub.

Una volta terminato il periodo gratuito di un anno, il servizio inizierà a essere addebitato e ogni volta che si disdice Amazon Prime si disdice anche Grubhub Plus, quindi non sarà possibile usufruire di un mese di Prime per ottenere l'intero anno gratuito.

Amazon offre un legame molto simile con Deliveroo Plus nel Regno Unito, quindi è chiaro che considera questi risparmi sulle consegne come un punto di forza che convince le persone ad aderire o a sottoscrivere l'abbonamento ad Amazon Prime.

Grubhub Plus offre altri vantaggi, tra cui sconti esclusivi occasionali e persino cibo gratis, se si è fortunati, quindi se si è abbonati a Prime negli Stati Uniti si tratta di un'offerta da sfruttare nel prossimo anno.

Potete attivare l'offerta di Grubhub per richiedere il vostro anno gratuito andando alla pagina corrispondente su Amazon - proprio qui, infatti.

Scritto da Max Freeman-Mills.