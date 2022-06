Amazon promette di sistemare Comixology dopo un'integrazione problematica

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon ha ammesso che la migrazione di Comixology sul sito web del rivenditore e il rilancio dell'app non sono andati così bene come sperava. E che "l'esperienza attuale necessita di miglioramenti".

All'inizio di quest'anno ha chiuso l'applicazione mobile originale di Comixology e ha spostato il negozio web in una parte completamente integrata del sito di vendita al dettaglio di Amazon. Tuttavia, una serie di ostacoli lungo il percorso ha lasciato delusi gli appassionati di fumetti digitali.

Ad esempio, ci siamo accorti che la nuova app non ricordava i nostri progressi in un numero significativo di fumetti e serie. Altri si sono lamentati del client di lettura web. Mentre la ricerca di Amazon ha prodotto contenuti errati quando si cercano fumetti e romanzi grafici, compresi i libri di saggistica.

Un lungo thread sul feed ufficiale di Comixology su Twitter elenca una serie di correzioni a cui il team sta lavorando.

1./ Abbiamo analizzato i vostri commenti e continuiamo a essere grati a tutti gli amanti dei fumetti là fuori. Siamo consapevoli che l'esperienza attuale ha bisogno di miglioramenti e vogliamo che sappiate che stiamo lavorando duramente per portarli a termine il più rapidamente possibile " - Comixology (@comiXology) 15 giugno 2022

Le modifiche includeranno un modo per filtrare i contenuti dei fumetti nell'applicazione mobile Kindle, per mostrarli in modo più evidente o nasconderli del tutto.

Le correzioni saranno introdotte nelle "prossime settimane", quindi non perdetele di vista.

Scritto da Rik Henderson.