Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Amazon ha annunciato un nuovo programma, chiamato Buy with Prime, che è destinato a rivaleggiare con Shopify.

Le aziende che spediscono prodotti usando Fulfillment by Amazon (il magazzino e i servizi di consegna di Amazon) possono ora aggiungere i pulsanti Buy with Prime ai loro siti web. Ciò significa che è possibile acquistare direttamente da questi negozi e utilizzare i vantaggi della tua iscrizione a Prime, come la spedizione gratuita, la consegna il giorno successivo e la restituzione gratuita.

L'avvertimento è, naturalmente, è necessario abbonarsi a Prime, che costa 15 dollari al mese.

Il nuovo programma Buy with Prime di Amazon potrebbe quasi essere considerato un nuovo vantaggio per gli abbonati Prime. È comodo fare shopping online e trovare un negozio che ha un pulsante Acquista con Prime. Se hai un abbonamento Prime, non avrai bisogno di pagare per la spedizione e avrai la consegna il giorno successivo e i resi gratuiti. È un valore enorme. Amazon, naturalmente, sta usando questo vantaggio per ottenere più abbonati Prime.

Miglior VPN 2022: le 10 migliori offerte VPN negli Stati Uniti e nel Regno Unito Di Roland Moore-Colyer · 23 aprile 2022

Un altro aspetto interessante di Buy with Prime è che è una sorta di concorrenza con Shopify, che permette ai commercianti di costruire rapidamente i propri negozi online. Se sei una piccola o media impresa, puoi usare gli strumenti online di Shopify per creare rapidamente la tua vetrina online. Permette alle aziende di vendere beni sul web, senza dover passare attraverso o elencare i loro articoli su Amazon. Ma ora, i negozi online che mostrano Buy with Prime Prime possono permettere agli abbonati Prime di effettuare facilmente il checkout con le informazioni di spedizione e pagamento già memorizzate nel loro account Amazon. E otterranno la consegna gratuita Prime e i resi gratuiti sui prodotti idonei.

Questi benefici non sono gratuiti, però. Amazon addebiterà ai commercianti tasse non rivelate per utilizzare i pulsanti Acquista con Prime sui loro siti.

Scritto da Maggie Tillman.