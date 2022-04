Amazon Music Unlimited ottiene anche un aumento dei prezzi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - A seguito degli aumenti di prezzo per l'abbonamento Amazon Prime negli Stati Uniti, anche il costo di Amazon Music Unlimited è in aumento.

Amazon ha confermato che il costo per i membri Prime aumenterà da $ 8 al mese a $ 9.

Un abbonamento a dispositivo singolo, disponibile per gli utenti di altoparlanti Echo e Fire TV , aumenterà da $ 4 a $ 5 al mese.

Il costo per i membri non Prime rimarrà lo stesso a $ 10 al mese, così come il Piano Famiglia a $ 15 al mese.

L'aumento dei prezzi significa che gli abbonati Prime non ricevono più un grande sconto e potrebbe rendere più allettante il passaggio a un altro servizio di streaming .

Naturalmente, ci sono molti vantaggi nell'utilizzo di Music Unlimited, è uno dei pochi servizi a offrire audio HD senza perdita di dati e formati audio spaziali . Si integra bene anche con la gamma di altoparlanti Echo .

Ma con servizi come Tidal e Spotify che ora costano solo un dollaro in più al mese, ed entrambi offrono una libreria più ampia e interfacce utente probabilmente migliori. È facile vedere gli utenti che vengono tentati.

Per i meno seri riguardo all'ascolto della musica, Amazon offre Prime Music come servizio gratuito per i membri Prime. Tuttavia, è molto più limitante, con solo 2 milioni di brani disponibili e possono essere trasmessi in streaming solo su un dispositivo alla volta.

Non si sa ancora se altre regioni dovrebbero aspettarsi modifiche dei prezzi, ma terremo d'occhio.

Scritto da Luke Baker.