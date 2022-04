Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Amazon ha introdotto una funzionalità di Alexa che consente al suo assistente di avvisare i membri Prime delle offerte fino a 24 ore in anticipo.

Secondo Amazon , Alexa avviserà i membri Prime quando i prodotti idonei nella loro lista dei desideri o nel carrello della spesa - o anche gli articoli che hanno "salvato per dopo" - sono in vendita. Potrai quindi chiedere ad Alexa di ordinare gli articoli quando l'offerta è attiva o inviare un promemoria. Non è chiaro quali prodotti saranno "idonei", ad esempio se si tratta di articoli venduti da Amazon o di terze parti.

Tuttavia, è una caratteristica interessante per i cacciatori di occasioni.

Solo i clienti Amazon Prime che possiedono altoparlanti intelligenti Echo (di quarta generazione o più recenti) possono ricevere consigli sugli affari da Alexa.

Per attivare la funzione, attenersi alla seguente procedura:

Apri l'ultima versione dell'app Amazon Alexa. Fare clic su Altro > Impostazioni > Notifiche. Tocca su Amazon Shopping. Cerca Consigli per gli acquisti. Abilita i consigli sulle offerte.

Quando Alexa consiglia un affare, il tuo anello Amazon Echo diventerà giallo o verrà visualizzata una notifica pop-up sul tuo dispositivo smart. Questo accade solo se un prodotto idoneo che hai salvato o aggiunto alla tua lista dei desideri o al carrello sta per essere messo in vendita. Puoi quindi chiedere ad Alexa di leggere le tue notifiche per ulteriori informazioni. Puoi anche chiedere ad Alexa di ordinare l'articolo scontato o ricordarti quando l'offerta diventa disponibile.

Per acquistare l'affare, dì "Alexa, compralo per me". Alexa utilizzerà l'indirizzo di consegna e pagamento predefinito nel tuo account Amazon per effettuare l'acquisto. Facile.

Questa funzione è ora disponibile per i clienti Amazon Prime negli Stati Uniti su tutti gli altoparlanti intelligenti Echo di nuova generazione

Dai un'occhiata alla guida ai suggerimenti e ai trucchi di Pocket-lint su Amazon per ulteriori hack per lo shopping. Amazon ha anche unpost sul blog che spiega come funzionano i consigli sulle offerte di Alexa.

Scritto da Maggie Tillman.