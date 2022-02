Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Amazon alzerà presto il prezzo di Amazon Prime.

Annunciato durante il suo ultimo rapporto sugli utili, il prezzo di Amazon Prime negli Stati Uniti è aumentato di circa il 17%, da $ 119 a $ 139 se paghi annualmente, o da $ 12,99 a $ 14,99 se ti abboni mensilmente.

Questo entrerà in vigore dal 18 febbraio 2022 per i nuovi clienti. Ai soci esistenti verrà addebitata la quota maggiorata a partire dal 25 marzo 2022, alla data del loro prossimo rinnovo.

I membri di Amazon Prime nel Regno Unito non devono preoccuparsi per ora, poiché abbiamo avuto la conferma che l'aumento dei prezzi è solo negli Stati Uniti: "La variazione di prezzo si applica solo agli Stati Uniti", ci è stato detto da un portavoce di Amazon. "Lo teniamo costantemente sotto controllo, ma al momento non abbiamo nulla da annunciare".

C'è un modo anche per gli acquirenti statunitensi di evitare l'aumento dei prezzi, almeno se sono nuovi abbonati. Tutto quello che devi fare è sottoscrivere un abbonamento annuale al prezzo attuale entro il 18 febbraio. In questo modo avrai 12 mesi di accesso prima di dover pagare di più.

Hai anche 30 giorni gratuiti prima di effettuare il check-out se desideri continuare.

Amazon Prime offre molto di più della semplice consegna gratuita lo stesso giorno o il giorno successivo per migliaia di articoli. Fornisce inoltre l'accesso a Prime Video, Amazon Music, Prime Gaming e altri vantaggi.

Puoi saperne di più qui .

Scritto da Rik Henderson.