Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Amazon sta aprendo un nuovo tipo di negozio specificamente focalizzato sull'abbigliamento e, naturalmente, è ricco di tecnologia automatizzata all'avanguardia.

Chiamato Amazon Style , venderà vestiti, calzature e accessori moda. Arriverà al centro commerciale The Americana at Brand a Los Angeles entro la fine dell'anno.

La cosa unica del negozio fisico è che sarà dotato di rack con codici QR che i clienti possono scansionare con il proprio telefono per vedere le taglie disponibili, i colori, le valutazioni dei clienti e i dettagli del prodotto. Quindi, quando vuoi provare qualcosa, puoi farlo toccando un pulsante. Saranno inviati in un camerino. Amazon prenderà anche l'iniziativa di inviare articoli aggiuntivi, una sorta di consigli simili, ma non sei obbligato a provarli o indossarli. L'app di Amazon ti avviserà quando un camerino è pronto e rifornito con le tue merci.

Nel camerino, puoi aspettarti che i touchscreen richiedano più articoli. Se desideri acquistare qualcosa, puoi farlo in negozio o semplicemente salvarlo nell'app Amazon Shopping per acquistarlo in un secondo momento. Puoi persino utilizzare l'app per trovare vestiti e consegnarli a un negozio Amazon Style per provarli di persona. È interessante notare che Amazon non dice se il negozio sarà dotato della tecnologia "Just Walk Out ", che ti consentirebbe di ritirare gli articoli dallo scaffale e di uscire rapidamente senza doverli pagare alla cassa. La tua app Amazon viene semplicemente addebitata.

Lo store supporterà, invece, Amazon One. È una tecnologia che ti consente di pagare gli articoli dopo aver verificato la tua identità tramite il palmo della tua mano.

Scritto da Maggie Tillman.