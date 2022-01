Amazon annulla il divieto della carta di credito Visa nel Regno Unito

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Amazon ha annullato i piani per rimuovere le carte di credito Visa come opzione di pagamento.

In precedenza aveva annunciato che i clienti del Regno Unito non sarebbero più stati in grado di utilizzare le carte di credito Visa sul suo negozio online dal 19 gennaio 2022.

Tuttavia, in un'e-mail inviata ai clienti interessati, ha rivelato che sta lavorando con Visa su una "potenziale soluzione" e continuerà ad accettare le carte interessate.

"Il cambiamento previsto per quanto riguarda l'uso delle carte di credito Visa su Amazon.co.uk non avrà più luogo il 19 gennaio", ha affermato.

"Stiamo lavorando a stretto contatto con Visa su una potenziale soluzione che consentirà ai clienti di continuare a utilizzare le loro carte di credito Visa su Amazon.co.uk. Se dovessimo apportare modifiche relative alle carte di credito Visa, ti avviseremo in anticipo. Fino ad allora, puoi continuare a utilizzare carte di credito Visa, carte di debito, Mastercard, American Express ed Eurocard come fai oggi."

La band originale è arrivata dopo che Amazon si è lamentata delle "commissioni elevate addebitate da Visa per l'elaborazione delle transazioni con carta di credito".

All'epoca diceva: "Sappiamo che potrebbe essere scomodo e siamo qui per aiutarti durante questa transizione in modo che tu possa continuare a goderti i prezzi bassi e l'ampia selezione di Amazon".

Un portavoce di Visa ha risposto che la società stava continuando a comunicare con Amazon per evitare il divieto. Sembra che quei discorsi abbiano dato i suoi frutti.

Scritto da Rik Henderson.