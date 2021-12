Suggerimenti e trucchi per Amazon: i migliori trucchi per lo shopping da conoscere

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Tutti fanno acquisti su Amazon. Ma non tutti in realtà scavano e giocano con tutte le funzionalità e gli strumenti nascosti del sito.

Da uno showroom che ti consente di mescolare e abbinare virtualmente i mobili che desideri acquistare, ai coupon digitali che puoi ritagliare, ci sono un sacco di suggerimenti e trucchi segreti che abbiamo trovato che potrebbero farti risparmiare denaro e cambiare totalmente il modo in cui usi Amazon.

È sciocco iniziare con questo, perché è così ovvio, ma dovresti davvero unirti ad Amazon Prime se vuoi padroneggiare Amazon. Gran parte dei suggerimenti e dei trucchi che suggeriamo di seguito funzionano solo se sei un membro. È un abbonamento a pagamento che, con un canone annuale o mensile, dà accesso a una serie di servizi e miglioramenti di Amazon.

Se vuoi diventare un membro Amazon Prime e avere una carta EBT o Medicaid valida negli Stati Uniti, puoi iscriverti al prezzo scontato di $ 5,99 al mese, anziché $ 12,99 al mese. Se sei idoneo, puoi iscriverti da qui .

Se vuoi diventare un membro Amazon Prime e sei iscritto a un college o università, unisciti a Prime Student . In qualità di membro, riceverai una prova gratuita di sei mesi che include i seguenti vantaggi: spedizione gratuita in due giorni su acquisti idonei, Prime Video e offerte e sconti riservati agli studenti. Al termine del periodo di prova, puoi iscriverti ad Amazon Prime con uno sconto del 50%. Questo sarà valido per quattro anni o fino alla laurea.

Amazon ti consente di aggiungere fino a quattro altre persone al tuo account Prime in modo che possano condividere i tuoi vantaggi di spedizione, ma devono essere membri della tua famiglia. Per configurarlo, vai al sito Web di Amazon Household e fai clic su Aggiungi adulto/adolescente/bambino. Avrai bisogno del loro indirizzo e-mail utilizzato sui loro account Amazon. Il processo richiede inoltre che gli adulti condividano le informazioni sulla carta di credito o di debito.

Parte di Prime Household, Amazon Teen offre ai bambini dai 13 ai 17 anni la libertà di fare acquisti, ma i genitori possono approvare i loro acquisti prima che venga addebitato.

Vuoi sfogliare facilmente gli articoli più scontati su Amazon? Dai unocchiata allOutlet Amazon. Aggrega principalmente articoli in eccesso e in liquidazione in vendita su Amazon, ma in tutte le categorie che puoi immaginare. Queste offerte possono farti risparmiare fino all80%!

Amazon Warehouse è simile ad Amazon Outlet, ma mostra grandi sconti su prodotti a scatola aperta e ricondizionati, principalmente tecnologia e gadget. Tieni presente che questi elementi possono essere utilizzati, aperti o danneggiati. Ma tutti gli articoli sono elencati in base alla qualità, inclusi molto buoni, accettabili e come nuovi.

Amazon Family è un hub per i membri Prime. Ha offerte su articoli per la casa e per i genitori. Ma offre anche consigli sui prodotti basati sulletà e vendite regolari di prodotti per bambini. Ottieni il 20% di sconto sugli abbonamenti per i pannolini e il 15% di sconto sugli articoli rimanenti del registro dei bambini.

Le migliori offerte di Amazon per i nuovi prodotti si trovano nel link "Offerte del giorno" nella parte superiore di qualsiasi pagina Amazon. La sezione "Offerte Gold Box of the Day" ha nuove offerte ogni giorno, così come " Offerte lampo ", che sono limitate nel tempo ea volte terminano in pochi minuti. Per essere sempre al passo con tutto, usa lapp di Amazon , dove puoi visualizzare molte offerte con 24 ore di anticipo e iscriverti agli avvisi.

Puoi anche lasciare che le offerte ti arrivino tramite l e-mail delle offerte giornaliere di Amazon.

Quando vedi le offerte che ti piacciono, fai clic su Guarda questa offerta per salvarle. Quindi, vai qui per vedere le offerte che stai guardando.

Aggiungi questo sito di monitoraggio dei prezzi ai preferiti. Camelcamelcamel.com monitora quasi tutti i prodotti su Amazon, può mostrarti quali sono i più scontati in un dato giorno, mostrarti la cronologia dei prezzi per un elenco e avvisarti quando il prezzo scende sugli articoli che desideri. Prova anche il sito PriceGrabber o lestensione PriceBlink, entrambi che ti consentono di verificare rapidamente se un articolo è più economico altrove. Cè anche WikiBuy, un sito e unestensione . Ti consente di guadagnare denaro, applicare codici promozionali e guardare gli articoli da mettere in vendita. Keepa è unestensione del browser che funziona proprio come Camelcamelcamel, ma incorpora invece la cronologia dei prezzi direttamente nella pagina di elenco di Amazon. Ha anche una versione per app mobile. OnlinePriceAlert ti invierà unemail quando larticolo che desideri raggiunge un prezzo specifico che sei disposto a pagare.

Amazon offre coupon. In realtà cè unintera sezione su Amazon dedicata ai coupon. Puoi trovare coupon per elettronica, articoli per animali domestici, giocattoli e altri articoli. Non sono necessarie forbici o tagliandi fisici. Per iniziare con i coupon Amazon, vai su Amazon.com, quindi fai clic sul link in alto per "Offerte del giorno". Nel menu degli elementi secondari, fai clic su "Coupon".

Abbiamo già menzionato Wikibuy come unestensione di aggregatore di codici sconto che dovresti provare, ma unalternativa è Honey. Troverà automaticamente i coupon per te e li applicherà al momento del pagamento. Basta installare lestensione e farà tutto.

Su molti articoli per la casa e la spesa, Amazon ti dà la possibilità di "abbonarti" e offre un prezzo scontato se lo fai. Questo fa parte del programma Iscriviti e Risparmia del rivenditore, in cui ricevi spedizioni regolari dellarticolo fino al 15% di sconto sul prezzo normale.

Puoi aggiungere monete di riserva nella tua borsa a una carta regalo Amazon utilizzando un chioscoCoinstar. È assolutamente gratuito, con laddebito dell11,9 per cento del costo del servizio tipicamente associato agli scambi di contanti. Scegli una carta regalo Amazon per saltare la commissione e ricevere un codice eGift Card che puoi utilizzare immediatamente.

Ci sono molti premi e siti di sondaggi che ti consentono di svolgere attività online per guadagnare punti riscattabili per carte regalo Amazon. Ad esempio, cè Swagbucks , che è gratuito e ti consente di completare sondaggi per guadagnare punti. Ci sono anche MyPoints e i-Say.

Amazon Assistant è unestensione per Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari e Microsoft Edge. È gratuito e facile da installare. Con esso, puoi guardare i confronti dei prodotti che fanno risparmiare tempo e denaro, accedere ai collegamenti ai popolari hub Amazon direttamente nel tuo browser e ricevere notifiche quando le offerte che stai guardando vengono pubblicate con le notifiche desktop. Consente inoltre di ottenere informazioni su ordini e consegne.

Amazon ti consente di pagare alcuni articoli nellarco di diversi mesi. Questa offerta si applica solo ai prodotti venduti e spediti da Amazon.com, come Amazon Echo, ma anche a prodotti di terze parti di altri venditori. Cerca lopzione "pagamenti mensili" nella pagina dei dettagli del prodotto.

Puoi scambiare i tuoi vecchi dispositivi, inclusi telefoni, tablet, fotocamere e altro, oltre a videogiochi, vecchi libri e libri di testo, in cambio di una carta regalo Amazon. Gli articoli devono essere in condizioni decenti e anche la spedizione è inclusa!

Vuoi fare un po di beneficenza mentre fai acquisti? Quindi usa AmazonSmile. Innanzitutto, aggiungi smile.amazon.com ai segnalibri e assicurati di acquistare sempre da lì. Sul desktop, puoi utilizzare AmazonSmile 1Button per Chrome o Amazon Smile! per ricordare alle estensioni del browser Firefox di utilizzare Smile. Quindi, scegli un ente di beneficenza - oltre un milione disponibile - e quando acquisti prodotti idonei, lo 0,5 percento andrà al tuo ente di beneficenza.

Utilizzando Amazon Alexa tramite un altoparlante Amazon Echo o lapp Amazon principale, puoi ordinare o riordinare qualsiasi articolo. Dì solo "Alexa, ordina [nome prodotto]". Assicurati di impostare un codice di conferma nella tua app Alexa per evitare ordini accidentali. Puoi anche utilizzare le capacità di acquisto di Alexa per cercare offerte presso altri rivenditori. Inoltre, resta sintonizzato per ulteriori offerte solo Alexa durante le festività natalizie .

Amazon Cash ti consente di aggiungere denaro al saldo del tuo account Amazon. In sostanza, ti consente di applicare contanti al saldo del tuo account Amazon in modo che tu possa finalmente avere soldi da spendere su Amazon senza una carta bancaria o una carta regalo agganciata. Vai qui per iniziare .

In oltre 8.000 città, i membri Prime possono ottenere la consegna in giornata per ordini idonei superiori a $ 35. Ordina entro mezzogiorno e il pacco verrà consegnato entro le 21:00 (sette giorni su sette). Se ordini la sera, avrai la consegna gratuita in un giorno. Vai qui per vedere se sei idoneo . Cè anche Amazon Prime Now, che offre consegne in una o due ore. Inserisci il tuo codice postale per vedere se questa opzione è disponibile per te.

Se acquisti qualcosa che si qualifica per la spedizione gratuita con Prime, ma non arriva in tempo, puoi ottenere unestensione di un mese della tua iscrizione. Se non hai Prime, Amazon ti rimborserà le spese di spedizione. Per richiedere informazioni, vai su Contatta Amazon > seleziona "Un ordine che ho effettuato" > seleziona il tuo ordine > seleziona Problema con un ordine > Problemi di spedizione o consegna > La spedizione è in ritardo.

Tutti i membri Prime dovrebbero vedere una nuova opzione Amazon Day quando effettuano il checkout e scelgono la loro opzione di spedizione. Lidea è che possono impostare qualsiasi giorno della settimana come giorno di consegna. Quindi, se selezioni venerdì, tutti gli articoli che hai acquistato durante la settimana arriveranno nel "Giorno dellAmazon" designato o venerdì. Quel giorno sarà il tuo valore predefinito a meno che non lo cambi al momento del pagamento. Le consegne nel fine settimana sono disponibili in alcune zone.

Se hai una sede vicino a te con uno, seleziona Amazon Locker per il ritiro (o la restituzione) al momento del pagamento. Questi sono chioschi self-service sicuri. Ci sono più di 2.800 armadietti situati in più di 70 città degli Stati Uniti. Li troverai in posti come Whole Foods Markets e minimarket.

Unalternativa ad Amazon Locker è Amazon Key , che consente ai corrieri di entrare nella tua auto, garage o casa quando lasciano i pacchi.

Amazon offre un paio di carte che ti consentono di guadagnare punti premio. Puoi riscattare questi punti per carte regalo (o come rimborso tramite Chase). Ma i punti non funzionano per articoli come download digitali e alcuni articoli in abbonamento e generi alimentari. Puoi anche collegare altre carte di credito, come American Express, Discover, Citi e altre, al tuo account Amazon e Shop With Points . Scopri la carta Visa Amazon.com Rewards di Chase che può essere utilizzata ovunque e per raccogliere punti. Se sei un membro Prime negli Stati Uniti, ricevi cinque punti per ogni dollaro speso su Amazon e Whole Foods; due per dollaro in ristoranti, farmacie e distributori di benzina; e uno per dollaro su tutti gli altri acquisti. Cento punti ti fanno guadagnare un dollaro da spendere su Amazon. Corteggiare! Cè anche l Amazon Store Card, per fare acquisti su Amazon a tariffe speciali. I membri Prime degli Stati Uniti ottengono un rimborso del 5% quando acquistano articoli idonei solo per Prime. Se ti qualifichi, riceverai una carta regalo da $ 60 quando ti iscrivi.

Amazon ha collaborato con Synchrony Financial per lanciare Amazon Credit Builder in modo che possa concedere prestiti agli acquirenti statunitensi con crediti inesigibili o senza precedenti creditizi. Include una carta con il 5% di rimborso sugli acquisti. Offre anche suggerimenti su come creare credito. Per iniziare, Synchrony sta emettendo le cosiddette carte di credito "protette", dove le persone possono depositare $ 200, ad esempio, e avere un limite di credito di $ 200.

Se non ottieni lapprovazione per una tipica carta di credito Amazon, ti verrà chiesto di fare domanda. Ma la nuova applicazione per carte è disponibile anche accanto alle altre carte Amazon. Per fare domanda direttamente, vai su Richiedi Amazon Credit Builder > fai clic su Applica ora > e segui le istruzioni sullo schermo.

I membri Prime possono ottenere qualcosa in più se scelgono la spedizione gratuita senza fretta al momento del pagamento (invece dellopzione di due giorni). Il tuo pacco di solito arriva entro cinque giorni e ti verranno applicati dei crediti sul tuo account da utilizzare per acquisti futuri.

Amazon halanciato una nuova sezione del suo sito . Sembra essere una sorta di canale di acquisto da casa, che ricorda QVC o HSN. Da quello che possiamo dire, il sito viene utilizzato per promuovere prodotti su Amazon.com. Se hai bisogno di saperne di più su un articolo, ti suggeriamo di guardare Amazon Live.

Lapp di Amazon offre una funzione di visualizzazione AR. Ti consente di sfogliare migliaia di articoli elencati su Amazon - cose come decorazioni per la casa, elettronica, prodotti per ufficio, giocattoli e giochi - e posizionarli a casa tua o ovunque tu voglia vederli. Usando la funzione, puoi sovrapporre, ridimensionare e ruotare loggetto per vedere come apparirà e si adatterà nella vita reale. È anche gratuito.

Showroom è unaltra funzionalità AR gratuita nel sito Web e nellapp di Amazon che ti consente di posizionare elementi di arredo in una stanza virtuale e vedere come si adattano bene insieme. Puoi regolare laspetto del pavimento e delle pareti per rispecchiare il tuo soggiorno e cambiare facilmente gli elementi. Gli articoli di terze parti includono divani, sedie, tavoli, lampade, tappeti e opere darte. Puoi anche provare i marchi Rivet e Stone e Beam di Amazon.

Ricordi lEco Look? È uno dei dispositivi Echo meno conosciuti di Amazon. Il suo unico scopo è quello di suggerirti nuovi vestiti da acquistare. Utilizza un "servizio di controllo dello stile" che combina algoritmi di apprendimento automatico con consigli di "specialisti di moda" per darti consigli di stile. Ora, Amazon ha un nuovo prodotto, chiamato StyleSnap , che, come Echo Look, utilizza lintelligenza artificiale per formulare consigli di moda.

È sufficiente fare clic sullicona della fotocamera nellangolo dellapp Alexa e scattare una foto di un vestito che ti piacerebbe indossare. Amazon servirà quindi articoli di abbigliamento simili. Utilizzando la tecnologia di deep learning, StyleSnap può distinguere tra, ad esempio, un abito svasato o un abito sottoveste. La funzione, che Amazon ci ha detto che ora è disponibile nellapp Alexa per iOS e Android, prenderà in considerazione anche aspetti come il marchio, il prezzo e le recensioni dei clienti.

Whole Foods è ora di proprietà di Amazon, quindi è un vantaggio Amazon Prime : puoi ottenere il 10% di sconto sugli articoli, oltre ad altri sconti settimanali e vantaggi come consegne in due ore tramite Prime Now e 5% indietro sugli acquisti tramite Amazon Carta Visa Prime Rewards. Scarica l app Whole Foods Market per iniziare a risparmiare. Inoltre, prova a chiedere ad Alexa "Quali sono le mie offerte Whole Foods?"

AmazonFresh era il nome originale del servizio di consegna e ritiro di generi alimentari di Amazon in città selezionate. I membri Prime possono ottenere i vantaggi di AmazonFresh per una quota di iscrizione mensile aggiuntiva di $ 14,99. Vai qui per vedere se la consegna o il ritiro è disponibile nella tua zona.

In precedenza parte dei vantaggi di Amazon Twitch Prime, Amazon Prime Gaming offre laccesso a giochi gratuiti da scaricare ogni mese, nonché contenuti e bottini di gioco esclusivi senza costi aggiuntivi. Inoltre, ricevi un abbonamento gratuito al canale Twitch ogni mese, emoticon esclusive, opzioni di colore della chat estese e spazio di archiviazione esteso delle tue trasmissioni.

Amazon offre Prime Book Box, un servizio di abbonamento mensile a libri per bambini, ai membri Prime. Se ti abboni, riceverai (consegnato a casa tua) una scatola con quattro libri in cartone o due libri illustrati o romanzi con copertina rigida. Amazon ha detto che risparmierai fino al 40% sul prezzo di listino di questi libri. Questo servizio costa $ 22,99 al mese.

Amazon Prime Guardaroba ti consente di provare i vestiti prima di acquistarli." Prime Guardaroba è considerato un nuovo vantaggio Prime, quindi iscriviti ad Amazon Prime per usufruire del servizio. Una volta fatto, puoi ordinare vestiti, scarpe e accessori - senza addebito anticipato - e hai sette giorni di tempo per provarli, quindi utilizzi letichetta fornita per restituirli.

Amazon stamperà le tue foto per te! Che tu voglia biglietti, decorazioni per pareti, tazze, fotolibri, calendari o stampe. È tutto stampato su carta spessa, a colori intensi e negli Stati Uniti. Meglio ancora, effettua il tuo ordine tramite Amazon Prime e avrai la spedizione gratuita.