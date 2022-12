Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'app Alexa di Amazon per Windows consente di utilizzare Alexa a mani libere, proprio come se si stesse parlando a uno smart speaker Alexa.

È possibile utilizzare facilmente Alexa indipendentemente dal fatto che l'app sia in esecuzione in primo piano o in background: basta chiedere.

L'app Alexa è disponibile nel Microsoft Store e può essere scaricata da tutti gli utenti di Windows 10 o 11 PC. Ecco cosa c'è da sapere su Alexa sul PC e come funziona.

Come iniziare a usare Alexa su PC

Innanzitutto, scaricare l'app Alexa dal Microsoft Store. Se è preinstallata sul vostro PC, avete quello che Microsoft e Amazon chiamano "Alexa built-in PC".

In ogni caso, avviate l'app e accedete al vostro account Amazon (o createne uno se siete nuovi). Infine, toccate il pulsante Alexa e fate una domanda. Provate a chiedere: "Alexa, che tempo fa in questo momento?".

Per istruzioni specifiche sull'installazione e la configurazione, andate qui.

L'app Alexa per PC è sempre in ascolto?

Come abbiamo detto, ora è possibile parlare con Alexa a mani libere. È ancora possibile premere un pulsante all'interno dell'app per parlare con Alexa, oppure invocare l'assistente utilizzando una scorciatoia da tastiera sul computer.

Per verificare se è possibile utilizzare una parola d'ordine:

Aprire il menu dell'app Alexa per PC.

Selezionare Impostazioni.

Verificare se è possibile selezionare l'opzione Parola sveglia.

Amazon

Cosa si può fare con Alexa su un PC?

È possibile utilizzare Alexa per impostare promemoria, timer e sveglie, creare liste della spesa e delle cose da fare, ascoltare musica e audiolibri, controllare il calendario e gli appuntamenti e persino controllare la casa intelligente. Alexa sul PC funziona quasi come Alexa su qualsiasi altro dispositivo. L'unica differenza, per quanto ne sappiamo, è che Pandora non è attualmente supportato da questa app Alexa per Windows.

Provate a chiedere ad Alexa:

"Alexa, cosa c'è nel mio calendario oggi?".

"Alexa, leggimi un libro".

"Alexa, accendi la luce".

"Alexa, che tempo fa a casa?".

È possibile controllare il PC con Alexa?

Alexa su Windows consente di controllare una serie di funzioni di base del sistema, tra cui la possibilità di regolare il volume e la luminosità dello schermo.

