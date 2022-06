È in arrivo una versione web gratuita di Photoshop che tutti potranno utilizzare

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Adobe avrebbe iniziato a testare una versione gratuita di Photoshop accessibile da un browser web.

Secondo The Verge, la società di software ha intenzione di annunciare il servizio gratuito come strumento per tutti, nel tentativo di ottenere più utenti. Attualmente sta testando questa versione gratuita in Canada. A quanto pare, gli utenti possono accedere a Photoshop sul web attraverso un account Adobe gratuito. Adobe la definisce un'offerta "freemium", ma prevede di mettere a pagamento alcune funzioni per gli abbonati paganti.

Non c'è da temere, ci saranno abbastanza strumenti per le "funzioni principali" a disposizione degli utenti senza alcun costo. "Vogliamo rendere [Photoshop] più accessibile e più facile per un maggior numero di persone provare e sperimentare il prodotto", ha dichiarato Adobe ai media.

Chiunque sia abbonato a Photoshop può accedere e iniziare un nuovo documento direttamente dal web. Ma ora, essendo gratuito per tutti gli utenti del web, Photoshop è ancora più accessibile. Ma Adobe non ha detto ufficialmente quando verrà lanciata questa versione web freemium.

Una versione web di Photoshop è stata lanciata per la prima volta lo scorso ottobre. Si tratta di un'interfaccia semplice che consente di eseguire manipolazioni di base, compresi i livelli. Negli ultimi mesi sono stati aggiunti altri strumenti di editing, tra cui il bordo di rifinitura, le curve e gli strumenti di schivata e bruciatura. Ma è ancora ridimensionato e offre solo un sottoinsieme di funzioni.

Scritto da Maggie Tillman.