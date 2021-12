Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Adobe ha lanciato Creative Cloud Express: unapp mobile gratuita e una piattaforma web che offre molti dei migliori strumenti delle app Creative Cloud dellazienda e Acrobat PDF in forma "lite".

Creative Cloud Express sostituisce quello che era Adobe Spark, diventando il nuovo sportello unico per gli utenti su dispositivi mobili, tablet e desktop, grazie a un approccio basato su modelli per la facilità duso nella creazione di contenuti visivi.

Sarà disponibile gratuitamente, ma esiste anche una versione a pagamento a £/$ 9,99 al mese, con contenuti aggiuntivi nelle librerie e accesso a modelli più complessi. Se paghi già uno dei piani Creative Cloud premium di Adobe, CC Express sarà incluso.

Creative Cloud Express è disponibile tramite Apple Store, Google Play e Microsoft Store, garantendo laccesso su tutte le piattaforme, che tu sia un utente di tablet Android, un appassionato di Chromebook o un appassionato di iOS o iPadOS.

Creative Cloud Express è rivolto ai non professionisti che non hanno bisogno di strumenti approfonditi per dare vita alla loro visione. È per coloro che vogliono creare pagine web, volantini, poster, frammenti di social media e così via.

Adobe Stock è integrato anche in CC Express, il che significa accesso gratuito a un milione di immagini e risorse. Se hai la versione a pagamento che aumenta fino a un enorme 175 milioni, aiutandoti ad espandere quella visione creativa.

Puoi accedere subito ad Adobe Creative Cloud Express. Quindi, se stai cercando uno strumento creativo gratuito, questo è un ottimo punto di partenza.

