Gli abbonamenti a TikTok Live verranno lanciati molto presto

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Secondo il suo stesso annuncio, TikTok lancerà presto una nuova funzione in versione beta: Live Subscription. Il sistema consentirà ai fan di pagare per abbonarsi a un creatore per ottenere accesso esclusivo e cosmetici.

Il sistema risulterà familiare a chiunque abbia guardato o trasmesso in streaming su Twitch, avendo una forte somiglianza con gli abbonamenti di quella piattaforma.

L'annuncio è stato dato dalla pagina Live Creator di TikTok, qui, e la funzione dovrebbe iniziare a essere implementata a partire dal 26 maggio, quindi non manca molto all'entrata in funzione per alcuni utenti.

Gli abbonati avranno accesso a nuove emotes e badge, oltre a una chat riservata agli abbonati che potrebbe essere un po' meno caotica dei flussi di commenti pubblici sotto i video dei creatori più famosi.

Dal punto di vista dei creatori, ciò significa anche la possibilità di ottenere un altro flusso di entrate oltre alle sponsorizzazioni e alle promozioni, un'aggiunta gradita vista l'importanza che TikTok ha assunto.

Non è chiaro quale quota degli abbonamenti mensili TikTok prenderà prima di trasferire il denaro ai creatori, ma a quanto pare i pacchetti partiranno da 4,99 dollari al mese e arriveranno a 24,99 dollari. Gli abbonamenti saranno disponibili solo per i creatori con almeno 1.000 follower.

Il cambiamento arriva in un momento in cui si dice che TikTok stia anche studiando la possibilità di ospitare minigiochi nella sua app, un cambiamento che potrebbe anche diversificare il modo in cui gli utenti trascorrono il loro tempo mentre scorrono la loro pagina For You.

Scritto da Max Freeman-Mills. Modifica di Adrian Willings.