Gli avatar di Zoom sono come Memoji per le vostre riunioni

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I Memoji sono molto belli, ma non si possono usare durante le chiamate su Zoom, ma non preoccupatevi, la società di riunioni virtuali li ha "presi in prestito".

Proprio come i Memoji, gli avatar dell'app Zoom sono rappresentazioni artistiche del vostro volto per quelle volte in cui non volete che tutti vedano il vostro vero volto. Qualunque sia il motivo, a volte si vuole essere visibili senza essere visti. Ora è possibile, con Zoom che offre diverse opzioni di personalizzazione per dare al proprio avatar l'aspetto giusto.

Una volta impostati, e proprio come i Memoji, gli avatar imiteranno i vostri movimenti e le vostre espressioni facciali durante la videochiamata, in modo che gli interlocutori possano comunque farsi un'idea di ciò che state facendo.

Zoom afferma che i suoi nuovi avatar sono ideali per quando si mangia ma non si vuole che nessuno li veda o semplicemente si vuole essere in grado di presentarsi in modo più dinamico rispetto a quando si ha la fotocamera spenta o si ha una foto statica del profilo. Infine, Zoom ritiene che gli avatar siano un buon modo per rendere più divertenti le sessioni di fidelizzazione dei dipendenti e l'onboarding.

Non siamo sicuri al 100% dell'ultimo punto, ma il resto ha almeno un po' di senso. Al momento gli avatar di Zoom sono in versione beta, il che significa che per utilizzarli è necessario essere clienti a pagamento. Ma sicuramente saranno presto disponibili per tutti.

Tra le altre novità annunciate, oltre agli avatar, ci sono i modelli di riunione, i messaggi e le reazioni in chat e una nuova funzione Q&A per le riunioni.

Scritto da Oliver Haslam.