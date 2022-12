La funzione DJ di Tidal è come dare agli amici il cavo AUX per le vostre orecchie.

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Tidal ha annunciato una funzione che chiama DJ e che di fatto dà il controllo di ciò che si ascolta, proprio come un vero DJ.

La funzione, disponibile solo per i clienti Tidal che pagano il livello HiFi Plus, richiede l'iscrizione all'Early Access Program. È inoltre necessaria una versione beta dell'app Tidal per iPhone o Android per poter utilizzare DJ.

Una volta fatto ciò, gli utenti possono toccare un nuovo pulsante DJ per attivare una sessione e poi condividerla con altre persone tramite un link. Quando gli utenti aprono il link, possono ascoltare la musica scelta dal DJ, anche se lo streaming avverrà solo in qualità standard e non nell'offerta HiFi che gli abbonati devono avere. Tuttavia, siamo agli inizi e si tratta di una versione beta per un motivo preciso.

Il tutto funziona via Internet e, a differenza di quanto avviene con il cavo AUX dell'auto, non è necessario che le persone si trovino nello stesso posto. E nemmeno nello stesso Paese, se è per questo. Potrebbe essere utile per ascoltare in ufficio, se è una cosa che voi e il vostro team volete fare. Ma in definitiva non è del tutto chiaro quanto sarà utile questo tipo di funzione.

Come sempre, sarà il tempo a dirlo. Se non l'avete ancora fatto, potete iscrivervi ora all'Early Access Program e riceverete in seguito le istruzioni per accedere alle applicazioni beta. Basta che non siate quelli che fanno i Rickroll a tutti, ok?

Scritto da Oliver Haslam.