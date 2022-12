Che cos'è ChatGPT e perché dovrebbe interessarvi?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'intelligenza artificiale, o AI come è più comunemente conosciuta, sta diventando incredibilmente potente a una velocità senza precedenti.

Probabilmente avrete visto tutte le immagini generate dall'intelligenza artificiale con strumenti come DALL-E. Queste immagini hanno fatto il giro dei nostri social media negli ultimi tempi, con risultati a volte esilaranti, ma sempre impressionanti.

Ma l'intelligenza artificiale non è solo in grado di generare immagini, è anche in grado di generare testi di grande effetto.

All'inizio potrebbe non sembrare così impressionante, ma quando si leggono alcuni esempi, ciò che il sistema è in grado di fare è davvero sbalorditivo - anche se un po' spaventoso, per i giornalisti come noi.

L'ultimo progetto di intelligenza artificiale basato sul testo ha fatto il giro del mondo e si chiama ChatGPT. In questo articolo vi diremo tutto quello che c'è da sapere.

Che cos'è ChatGPT?

ChatGPT è l'ultimo nato della famiglia di sistemi di intelligenza artificiale per la generazione di testi GPT, un progetto della fondazione OpenAI. Forse avete sentito parlare del progetto precedente, GPT 3, che funzionava più come DALL-E per il testo, generando parole sulla base di una richiesta come "scrivimi una poesia su Kanye West".

ChatGPT funziona più come un servizio di messaggistica istantanea e, come suggerisce il nome, permette di chattare con l'intelligenza artificiale GPT in tempo reale. Chi ha una certa età potrebbe ricordare SmarterChild su MSN Messenger o AOL. Questo è molto simile, solo che ora funziona incredibilmente bene.

Al momento dell'annuncio, OpenAI ha dichiarato che "il formato di dialogo consente a ChatGPT di rispondere alle domande successive, di ammettere i propri errori, di contestare le premesse errate e di rifiutare le richieste inappropriate".

L'accesso al sistema è gratuito per chiunque durante il periodo di "feedback". Dopodiché, OpenAI prevede di utilizzare il feedback generato dagli utenti per migliorare la versione finale dello strumento.

Una limitazione del sistema attuale è che non ha accesso a Internet, quindi non è possibile chiedergli cose per cui normalmente si usa Google Assistant o Siri. Se chiedete a ChatGPT il meteo, vi risponderà:

"Mi dispiace, ma sono un modello linguistico di grandi dimensioni addestrato da OpenAI e non sono in grado di accedere alle informazioni meteo attuali. Non sono in grado di navigare in Internet o di accedere a dati in tempo reale. Posso solo fornire informazioni basate sul testo su cui sono stato addestrato, che ha una data di scadenza fissa. C'è qualcos'altro che posso fare per aiutarvi?".

ChatGPT è abbastanza bravo nell'autocensura e impedisce di fornire resoconti fittizi degli eventi; è comunque possibile che queste falsità vengano inserite nelle risposte, ma ChatGPT vi avvertirà che è fittizio prima di continuare.

Come accedere a ChatGPT

Non è necessaria alcuna applicazione o software per ChatGPT, basta visitare un sito web nel browser. Funziona sia su siti mobili che su siti desktop.

Per provarlo, visitate il sito chat.openai.com: dovrete creare un account, ma è gratuito.

Che cos'è OpenAI?

OpenAI è un istituto di ricerca che si concentra sull'intelligenza artificiale, fondato nel 2015 da Elon Musk, Sam Altman e diversi altri personaggi di spicco dell'industria tecnologica.

Elon Musk si è separato da OpenAI nel 2017 perché riteneva che ci fosse un conflitto di interessi tra l'istituto e Tesla, in particolare nell'area della guida autonoma.

L'obiettivo di OpenAI è far progredire il campo dell'IA e promuoverne uno sviluppo sicuro e responsabile. I progetti erano tradizionalmente tutti open-source e senza scopo di lucro, anche se c'è qualche controversia sul fatto che sia ancora così.

Elon Musk ha dichiarato su Twitter che "OpenAI è stato avviato come open-source e non-profit. Nessuna delle due cose è ancora vera". Tuttavia, se chiedete a ChatGPT, vi assicurerà che "tutti i progetti dell'organizzazione sono resi disponibili al pubblico gratuitamente".

Qual è il prossimo passo di OpenAI?

Sappiamo che GPT 4 è in arrivo e ci aspettiamo che sia una piattaforma di generazione di testi ancora più impressionante e probabilmente più efficiente.

Nel settembre 2022, l'organizzazione ha annunciato Whisper, una rete neurale open source che si avvicina al riconoscimento vocale a livello umano. Ci aspettiamo aggiornamenti e miglioramenti anche per questo progetto.

Naturalmente, c'è l'incredibile strumento di generazione di immagini DALL-E 2, di cui molti avranno visto degli esempi. A un certo punto, senza dubbio, vedremo uno strumento ancora più potente, chiamato DALL-E 3.

Per tutto il resto, dovremo aspettare e vedere.

