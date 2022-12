Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Readly, un servizio di abbonamento a riviste digitali, ha annunciato l'arrivo di oltre 80 riviste e fumetti grazie a una collaborazione con Disney.

Le nuove aggiunte significano che gli abbonati a Readly possono ora usufruire di una tonnellata di nuovi contenuti di alcuni dei più grandi marchi e personaggi Disney, tra cui Star Wars, Topolino, Paperino e Marvel - basta avere l'app Readly per iniziare. Altri contenuti disponibili sono Frozen e High School Musical.

I contenuti Disney sono tutti disponibili nella categoria Bambini di Readly e sono disponibili per tutti i membri dell'abbonamento di lettura illimitata dell'azienda. L'abbonamento costa 9,99 euro al mese, ma è disponibile anche una versione di prova gratuita per chi vuole fare un giro prima di impegnarsi.

Per quanto riguarda il resto del catalogo di Readly, ci sono più di 6.300 riviste e giornali disponibili per la lettura su una serie di dispositivi, tra cui iPhone, iPad e telefoni Android.

Anche se la lettura su tablet o telefono potrebbe non essere adatta a tutti, non c'è nulla da obiettare alla disponibilità immediata di oltre 80 contenuti Disney, soprattutto se si è già abbonati o si intende approfittare della prova gratuita. Con contenuti disponibili in diverse categorie, Readly dovrebbe offrire qualcosa a tutti.

