Queste 45 fantastiche immagini sono state realizzate dall'intelligenza artificiale di Stable Diffusion.

(Pocket-lint) - Esistono diversi strumenti per creare immagini personalizzate utilizzando l'intelligenza artificiale. Si tratta di strumenti potenti che permettono di generare immagini sorprendentemente buone con poche parole o richieste.

Abbiamo visto alcune immagini eccellenti create dallo strumento Imagen di Google e anche da Dalle-2. Ora è la volta di Stable Diffusion, un potente strumento che genera immagini sorprendenti con poche parole o richieste. Ora è la volta di Stable Diffusion, un potente strumento in grado di creare immagini fantastiche che potrebbero essere state facilmente create da artisti.

Una deliziosa cheesecake

Non abbiamo dubbi che a questi strumenti di intelligenza artificiale siano state mostrate molte foto di cibo. Pertanto, Stable Diffusion non dovrebbe avere problemi a creare alcune delizie gustose.

Qui abbiamo chiesto allo strumento di creare un'immagine di una deliziosa cheesecake al cioccolato e lamponi. I risultati sono certamente gustosi.

Una foto di cavaliere medievale che piange sotto la pioggia

Il Medioevo è stato sicuramente un periodo difficile, quindi non c'è da stupirsi che questi cavalieri stiano piangendo.

Ci piace la flessibilità di questi strumenti di IA. Che si tratti di creare immagini o dipinti realistici.

Disneyland dipinto da Van Gogh

Una delle cose più divertenti che si possono fare con questi strumenti è mescolare due stili diversi o creare un nuovo dipinto nello stile di qualcuno che è passato da tempo.

Ad esempio, abbiamo chiesto a Stable Diffusion di dipingere una foto di Disneyland nello stile di Vincent Van Gogh. Nell'immagine è chiaramente visibile lo stile di Notte stellata.

Gli occhiali per la realtà aumentata di Apple

Anche se queste immagini non sono un granché (cosa sta succedendo alla mano dell'uomo?), ci piacciono le strane e meravigliose visioni degli occhiali AR di Apple che l'intelligenza artificiale ha evocato.

Sicuramente sono diversi da tutto ciò che abbiamo visto finora, ma è anche improbabile che si tratti del design finale di un prodotto Apple.

Una città futuristica in mezzo al deserto

Forse avete visto i progetti della città futuristica a cui sta lavorando l'Arabia Saudita. Ma questo è l'aspetto che l'intelligenza artificiale pensa possa avere una città futura nel deserto.

Piove a catinelle

Speravamo che i cani e i gatti piovessero dal cielo con questa foto, ma la vista dei cani bagnati sotto la pioggia è ugualmente buona.

Non siamo sicuri di cosa stia succedendo nella seconda immagine, forse la pozzanghera è troppo profonda per il cucciolo, ma cosa c'è dietro?

Robot alieni invadono Time's Square

Se gli alieni ci invadessero, che aspetto avrebbe? Nessuno lo sa e di certo non lo sa nemmeno l'intelligenza artificiale. Quindi, quando si chiedono immagini di un'invasione di robot alieni, si ottengono sicuramente delle strane creazioni.

Nuove opere di Banksy

Le opere di Banksy hanno un certo stile riconoscibile, quindi anche se non sono reali bisogna dare un'occhiata due volte per rendersene conto. Anche se il messaggio dell'arte non è altrettanto chiaro.

Una foto ad alta risoluzione di un bulldog inglese che indossa un cappello a cilindro e fuma un sigaro

Come molte persone, l'intelligenza artificiale non ha mai visto cani fumare sigari o indossare abiti eleganti. Quindi fatica a immaginare come potrebbe essere. Ecco perché vediamo un cane che sembra fumare dall'orecchio.

Una moderna versione elettrica di un'auto d'epoca retrò

Abbiamo visto molte creazioni di concept car strane e meravigliose realizzate da designer umani. Ma con l'intelligenza artificiale si possono dare suggerimenti e vedere cosa succede.

I risultati potrebbero ispirare la creazione di veicoli reali in futuro. Chi può sapere cosa è possibile fare?

Una foto moderna della Ragazza con l'orecchino di perla

Probabilmente avete visto il quadro di Johannes Vermeer La ragazza con l'orecchino di perla, ma cosa succederebbe se la donna in quel quadro vivesse in tempi moderni e stesse posando per Instagram?

Una foto dallo spazio profondo del Telescopio James Webb

Siamo spesso stupiti dalle incredibili immagini catturate dal telescopio spaziale James Webb. Abbiamo quindi voluto vedere cosa poteva creare la Diffusione Stabile. Queste potrebbero facilmente essere foto reali dello spazio profondo.

Cani che nuotano felici in piscina

Questi cani si stanno divertendo molto. Anche se non siamo sicuri che l'intelligenza artificiale comprenda l'aspetto di un cane felice, dato che quei sorrisi sono strani.

Robot in una galleria d'arte che osservano quadri di gatti

Una cosa chiara è che bisogna essere precisi nelle richieste all'intelligenza artificiale. Abbiamo chiesto robot che guardassero quadri di gatti e abbiamo ottenuto robot di gat