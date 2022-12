EE Pocket-lint Awards 2022: servizio di streaming musicale dell'anno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il panorama dello streaming musicale è molto diverso da quello di pochi anni fa. Mentre i grandi operatori competono per offrire i servizi più completi, iniziamo a vedere ogni sorta di nuove funzionalità e contenuti incorporati in una delle applicazioni più utilizzate di anno in anno.

Nel 2022 le aziende si sono date da fare per aggiungere sempre più contenuti esclusivi, che si tratti di trasmissioni e podcast dal vivo di Spotify, di concerti esclusivi, video musicali e interviste su Apple Music, o di audio spaziale che si sta diffondendo su Amazon Music, c'è stato un gran numero di sviluppi, mentre ogni fornitore cercava di guadagnare più abbonati.

Le nostre scelte principali per gli EE Pocket-lint Awards 2022 avevano ognuna un motivo per essere nella nostra shortlist e, dopo aver esaminato una giuria di esperti giornalisti tecnologici e di esperti, abbiamo incoronato la nostra scelta numero uno per quest'anno.

Miglior servizio di streaming musicale dell'anno: Apple Music

Apple Music è ricchissimo di funzioni e si concentra molto su materiale esclusivo come programmi radiofonici, podcast e interviste con i vostri artisti preferiti, oltre a ospitare video musicali e, naturalmente, musica.

Molti degli album e dei brani sono disponibili in formati audio "lossless", per una maggiore fedeltà della musica, e abbiamo assistito a una grande diffusione della funzione Spatial Audio con Dolby Atmos. Un paio di cuffie compatibili, come gli AirPods, aggiunge un'ulteriore dimensione all'esperienza di ascolto di Apple Music.

Molto apprezzato: Spotify

Spotify è leader di mercato nel mondo dello streaming ed è compatibile con praticamente tutti i dispositivi di riproduzione musicale connessi a Internet. Che si tratti di un telefono, di uno smartwatch, di Amazon Echo, di Nest Audio, di un televisore o di un computer, è possibile utilizzare Spotify. Inoltre, con Spotify Connect è possibile controllare tutto da un unico dispositivo.

Spotify ha anche un'ampia scelta di piani Premium, tra cui piani individuali e per studenti, oltre a un piano famiglia per un massimo di 6 abbonati e un esclusivo account Duo che consente alle coppie di accedere al servizio senza pagare un piano famiglia.

Il meglio del resto

Naturalmente, Apple Music e Spotify non sono stati gli unici contendenti di quest'anno. Prima di votare i nostri due servizi preferiti, abbiamo inserito nella nostra shortlist una serie di altri fornitori, tutti meritevoli di essere elogiati.

L'elenco comprendeva Amazon Music Unlimited, che offre 360 Reality Audio più album "CD quality lossless" e un abbonamento per singolo dispositivo davvero economico. C'è anche Deezer, che ha la sua funzione "SongCatcher" per etichettare e riconoscere i brani in riproduzione nelle vicinanze, YouTube Music con il suo servizio incentrato sui video e, naturalmente, il campione dell'HiFi: Tidal.

Cosa sono i Pocket-lint Awards?

Gli EE Pocket-lint Awards si svolgono ogni anno per celebrare il meglio della tecnologia degli ultimi 12 mesi. Per essere presi in considerazione, i prodotti devono essere sottoposti a una revisione completa da parte del team di Pocket-lint e la valutazione avviene verso la fine dell'anno. Attraverso un processo di longlisting e shortlisting, la giuria di esperti assegna un punteggio ai dispositivi per decretare il vincitore assoluto e il secondo classificato.

I Pocket-lint Awards sono stati assegnati per la 19a volta nel 2022.

Scritto da Cam Bunton. Modifica di Chris Hall.