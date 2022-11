Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Probabilmente vi sarà capitato di vedere dei cartelli divertenti, ma questi sono speciali in tutti i sensi.

Le persone si sono riversate su Reddit, Twitter e altri siti per condividere cartelli pubblici assurdi, difficili da leggere e che fanno ridere a crepapelle.

Abbiamo raccolto alcune delle nostre immagini preferite per il vostro divertimento, ma vi consigliamo anche di dare un'occhiata a r/dontopendeadinside e r/nosafetysmokingfirst per altre belle risate.

Dire pizza alla droga, dire no al sì

Amiamo la pizza quanto la prossima Tartaruga Ninja, ma non possiamo fare a meno di pensare che chi ha realizzato questo cartello abbia assunto troppe droghe prima di farlo.

Non tirare, ma solo spingere o?

Come se le porte a spinta con maniglia a tirare non fossero già abbastanza confuse. Questo cartello sembra recitare "Non tirare, solo spingere" o "Non spingere, solo tirare", a seconda della logica che si utilizza. Leggete da sinistra a destra o vi attenete ai colori?

Non ci interessa. Fermatevi.

A volte è una questione di caratteri o di come sono disposte le parole. Altre volte sono i colori delle scritte e la logica.

È chiaro che con la colorazione di questo cartello si intende "We care. Non fermarti", ma se si legge da sinistra a destra, come si farebbe normalmente, il messaggio diventa molto diverso: "Non ci interessa. Fermati".

Prego?

A quanto pare, non sono solo i cartelli a essere esilaranti e problematici. Anche i tatuaggi possono esserlo, a quanto pare. Non riusciamo nemmeno a decifrare il significato di questo tatuaggio.

Non sei importante. Arrenditi.

Cosa c'è di strano in questi cartelli stradali aggressivi che ti mettono in difficoltà mentre cerchi di svolgere le tue attività quotidiane?

Un mese dura per sempre

Se si scrive un cartello per vendere qualcosa, è meglio assicurarsi che sia logico e facile da capire.

Questo è difficile da leggere. È "Questo annuncio è per il tuo marchio. Un mese dura per sempre".

La giraffa confonde sicuramente l'occhio.

Non bere mai e guidare

Come messaggio di sicurezza, questo è piuttosto preoccupante e viene ora interpretato in modo errato. Leggendo da sinistra a destra sembra che si legga "Non bere e guidare. Guidate sballati".

Lettura difficile

Molti di questi cartelli sono difficili da leggere o hanno poco senso, ma questo è probabilmente peggiore. Dopo tutto, il cartello è probabilmente destinato a essere letto e compreso da qualcuno che ha già bevuto. Ma anche da sobri fa male agli occhi e al cervello.

Guarisci gli hamburger

Cosa c'è che non va negli hamburger? Perché devono essere curati? A quanto pare niente, è solo una pubblicità per hamburger sani.

Non fare nulla

A volte è l'angolazione che conta. Se ci si trova su lati diversi di questo segno, si riceve un messaggio molto diverso.

Nessuna sicurezza, il fumo prima di tutto

Il cartello di questa nave era così bello che è diventato il nome di un subreddit dedicato ai cartelli sbagliati.

A volte basta un po' di spazio tra le parole e si ottiene un cartello esilarante con un significato molto diverso.

Combattimento

La Royal British Legion sembra avere dei corsi interessanti. Il lunedì a pranzo c'è un corso di combattimento e il mercoledì e il venerdì alle 16 c'è un gruppo per la solitudine.

Acqua?

Stiamo cercando di dare un senso a tutto questo ma siamo in difficoltà/ Acqua libera dalle scoregge? Un utente di Redditor ha suggerito che l'acqua sia di gran lunga gratuita. Qualcuno è stato chiaramente troppo intelligente per il proprio bene.

Strano messaggio

Avete visto quelle foto di furgoni con slogan invitanti sulla fiancata che suggeriscono di avere caramelle gratis, ma ne avete mai visto uno che vi dice di non fare la verdura?

Amico, sentiti al posto libero e lasciami in piedi!

In tutta onestà, non ci aspetteremmo che un coniglio parlante sia in grado di dire qualcosa di sensato. Ma questo cartello è un'altra cosa: "Amico, senti il sedile libero di andartene!".

