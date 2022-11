Che cos'è Hive Social? Il rivale di Twitter spiegato

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La traiettoria di Twitter da quando Elon Musk ha completato la sua controversa acquisizione ha fatto sì che molti utenti fossero preoccupati per una serie di motivi sulla durata del servizio di social media.

Che si tratti di riportare in auge controverse figure bandite o di licenziare grandi team di sviluppatori, le voci che circolano sono che Twitter potrebbe essere in difficoltà e molte persone sono alla ricerca di servizi di backup e alternative. Un concorrente è Hive Social, che negli ultimi tempi ha raccolto molti nuovi utenti. Ecco tutti i dettagli da sapere su Hive Social.

Che cos'è Hive Social?

Hive Social è un'applicazione di social media che è cresciuta in modo molto costante negli ultimi anni, con picchi occasionali quando i rivali hanno incontrato delle turbolenze.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Per molti versi è molto simile a Twitter: un feed di account che seguite vi propone i loro aggiornamenti e le loro immagini, mentre voi avete la possibilità di fare lo stesso.

C'è una pagina Discover in cui si possono vedere i contenuti di tendenza e i profili hanno un aspetto molto simile a quello di Twitter.

Si tratta quindi probabilmente di uno dei sostituti più simili che possiate trovare, a nostro avviso più di Mastodon.

Come scaricare Hive Social

Hive Social è un sito sociale mobile-first: al momento non è possibile accedere al proprio feed o a qualsiasi altra cosa tramite una connessione desktop o browser, anche se questo potrebbe arrivare col tempo.

Potete scaricarlo per il vostro iPhone sull'App Store qui, o per il vostro telefono Android sul Google Play Store qui.

Quali sono le regole di Hive Social?

Hive Social potrebbe essere piuttosto piccolo, ma per il momento ha delle linee guida su come funziona la rete e su che tipo di cose si possono pubblicare.

Potete vederle per intero sul sito web di Hive, ma noi ne abbiamo estratto alcune parti importanti.

Innanzitutto, per quanto riguarda i contenuti "non sicuri per il lavoro", Hive è stato relativamente chiaro. Non vieta questi contenuti, ma insiste affinché vengano etichettati come "NSFW" per poterli eliminare dagli account dei minori.

Questo vale per "le immagini di nudo che sono intrinsecamente artistiche o creative nella loro essenza. Ciò include foto, video e contenuti creati digitalmente che mostrano rapporti sessuali, genitali e primi piani di nudo, nonché nudità in foto di dipinti e sculture".

Si tratta di un aspetto che potrebbe essere messo alla prova da un grande afflusso di utenti, ma avere un flag per nascondere questo materiale è probabilmente meglio dell'approccio più vago adottato da Twitter nel corso degli anni.

Come eliminare un account Hive Social

Se provate Hive Social ma decidete che non fa per voi, potete cancellare facilmente il vostro account.

Per prima cosa, toccate l'icona del vostro profilo in basso a destra dell'app.

Quindi, premere l'ingranaggio delle impostazioni nell'angolo in alto a destra del display.

Da qui, andate in Sicurezza e toccate Disattiva.

Dovrete digitare una conferma per assicurarvi che non sia accidentale, e poi confermare la decisione.

In questo modo il vostro account sarà disattivato per 14 giorni e, se non vi accederete o non lo ripristinerete entro questo periodo, sarà eliminato definitivamente, liberando il vostro nome utente.

TomTom Go Navigation App è un'app di navigazione mobile premium per tutti i conducenti Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questa fantastica app è il modo perfetto per navigare mentre guidi.

Scritto da Max Freeman-Mills.