Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La piattaforma di messaggistica istantanea Signal ha reso pubblica la sua funzione Storie, ma non preoccupatevi. Potete anche disattivarla.

Le storie sembrano essere disponibili in quasi tutte le app che abbiamo installato sui nostri telefoni, con Instagram, Facebook e altri che sono saliti sul carrozzone. Ora Signal ha fatto lo stesso e potrete guardare i brevi video dei vostri amici e leggere i messaggi di vostra nonna, tutto nella stessa app.

Signal stava già testando la funzione con alcune persone, ma ora ha confermato che è disponibile per tutti. I video e le immagini effimere si trovano in una nuova scheda nella parte inferiore della schermata iniziale dell'app. Naturalmente è possibile guardare le storie condivise da altri, ma anche condividere immagini, video e aggiornamenti testuali propri, a patto che si utilizzi Signal 6.0 o versione successiva su iPhone o Android. Signal afferma che gli aggiornamenti dell'app dovrebbero essere presto disponibili sull'App Store e sul Google Play Store, se non lo sono già.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Non volete avere a che fare con le storie nei vostri messaggi? Non c'è problema, Signal dice di sapere che alcune persone potrebbero pensarla così. Per questo motivo è possibile disattivare del tutto la funzione nelle impostazioni dell'app. Tuttavia, la vostra scelta non verrà trasmessa a tutti. Questo potrebbe portare a situazioni strane in cui le persone si chiedono perché non si guardano i loro video così divertenti. Dovrete dirglielo voi stessi.

Per coloro che vogliono usare le storie, Signal ha aggiunto una serie di opzioni. È possibile modificare i destinatari delle storie, tra cui la possibilità di inviarle a tutti i contatti che utilizzano l'applicazione o di inviarle solo in una conversazione 1-1. Qualsiasi cosa vada bene per voi.

Signal sottolinea anche che è possibile nascondere manualmente le storie a persone specifiche, quindi non preoccupatevi di dovervi confrontare con quelle che non volete.

Scritto da Oliver Haslam.