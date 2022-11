Abbiamo creato queste immagini strane e meravigliose utilizzando Dalle-2 di OpenAI.

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Ultimamente sono emerse diverse tecnologie AI in grado di creare immagini interessanti e convincenti grazie all'intelligenza artificiale.

Google ne ha una sotto forma di Imagen, ma la più nota è Dalle-2 di OpenAI. Si tratta di un sistema in grado di creare immagini e arte realistiche sulla base di termini descrittivi inseriti dall'utente.

Dalle-2 è ora aperto al pubblico, il che significa che chiunque può usarlo e gratuitamente (fino a un certo numero di utilizzi). Abbiamo quindi provato l'intelligenza artificiale per vedere quali immagini siamo riusciti a creare. Continuate a scorrere per vedere cosa abbiamo creato. Abbiamo incluso i termini che abbiamo usato per creare le immagini, in modo che possiate vedere quanto l'IA si sia avvicinata alla richiesta.

Disegno per bambini

Dalle-2 è interessante perché non solo gli si può dire cosa creare, ma anche lo stile artistico che si vuole ottenere. Ecco cosa abbiamo fatto:

"Disegno in stile pastello per bambini di un mostro su un muro come un graffito".

Casa della ciambella

Potete anche lasciar correre la vostra immaginazione. Se avete fame, trasformate il cibo in oggetti:

"Una casa fatta interamente di ciambelle con glassa rosa e zuccherini".

Nuovo orologio Google Pixel

Abbiamo pensato che sarebbe stato divertente provare a dare un'idea dei futuri dispositivi intelligenti e di come un'intelligenza artificiale potrebbe pensare che siano. Purtroppo ha fatto un lavoro migliore sui capelli della donna che sull'orologio.

"Il nuovo orologio Google Pixel dai colori vivaci viene indossato da una donna elegante con i capelli ricci".

Il nuovo mezzo di Batman

Potete formulare le vostre richieste nel modo più specifico possibile, fino all'epoca, allo stile o semplicemente al soggetto.

"Una nuova Batmobile con stile anni '90 ammirata da Joker".

Mostri di palloncini

Qual è una delle cose meno spaventose che si possano vedere? Un mostro palloncino? Abbiamo pensato che potesse essere una divertente alternativa a una delle altre creature giganti che storicamente hanno attaccato il Giappone.

"Un gigantesco animale verde in pallone attacca Tokoyo".

Concetto BMW

Ci piacciono le concept car che i vari marchi propongono. Designer e ingegneri propongono ogni sorta di design futuro per le automobili. Ma come può l'intelligenza artificiale pensare al futuro?

"Un concept futuristico di una BMW a guida autonoma in una strada tranquilla".

Scimmia spaziale

E se mandassimo su Marte delle scimmie al posto delle persone? Che aspetto avrebbe? Secondo Dalle-2, le scimmie avrebbero un aspetto piuttosto scontroso. È comprensibile.

"Foto ad alta risoluzione di una scimmia astronauta in viaggio verso Marte".

Germi

Di recente abbiamo scritto del Concorso di fotomicrografia di Nikon, che presenta foto impressionanti delle cose più piccole del nostro mondo. Volevamo vedere cosa avrebbe creato Dalle-2.

"Foto premiate di microorganismi".

Un telefono che esplode

Nessuno vorrebbe che questo accadesse al proprio smartphone, eppure abbiamo visto abbastanza storie dell'orrore nel corso degli anni.

"Un cellulare che si è surriscaldato ed è esploso su un tavolo di legno".

Rose in fiore

A volte bisogna prendersi del tempo per annusare le rose, anche se queste non sono reali e sono state create dall'intelligenza artificiale.

"Una fotografia macro di un cespuglio di rose in piena fioritura".

Cani in un sottomarino

Dalle-2 sembra piuttosto bravo a creare immagini da cartone animato. In questo caso si tratta di una divertente visione di una coppia di cani che si diverte sotto il mare.

"Un cane dei cartoni animati all'interno di un sottomarino giallo nelle profondità del mare".

Concept car

Le concept car possono spesso essere un po' fuori dagli schemi. E questo è il loro divertimento, perché i progettisti hanno spesso un po' più di libertà nelle loro creazioni. Quindi perché non lasciare che anche l'intelligenza artificiale si diverta un po'?

"La più strana concept car mai progettata dall'uomo".

Anatra contro tartaruga

Dopo aver visto cosa è in grado di fare Google Imagen, abbiamo pensato che sarebbe stato interessante replicare i suoi risultati utilizzando gli stessi termini. I risultati non sono altrettanto impressionanti, ma sono comunque molto divertenti.

"Un'anatra cromata con un becco d'oro che discute con una tartaruga arrabbiata in una foresta".

Robot in una galleria d'arte

Un altro degli esempi di Google vedeva alcuni robot divertenti in una galleria allagata. Cosa farebbe Dalle-2 con una richiesta del genere?

"Una galleria d'arte che espone quadri di Monet. La galleria d'arte è allagata. I robot girano per la galleria d'arte usando delle tavole da surf".

Corgi in Times Square

Vedere cani che indossano cappelli e si comportano come esseri umani è sempre divertente nella vita reale. Ci piace che l'IA abbia scelto di incarnare questa gioia in un'immagine e di rendere il cane super scontroso nell'altra.

"Una foto di un cane Corgi che va in bicicletta a Times Square. Indossa occhiali da sole e un cappello da spiaggia".

La luna fatta di formaggio

Siamo rimasti francamente un po' delusi, perché speravamo in qualcosa di più creativo quando abbiamo chiesto di vedere la luna fatta di formaggio. Ma forse è necessario essere un po' più specifici nelle richieste per ottenere i risultati migliori.

"La luna fatta di formaggio".

Un procione spaziale

In questo caso, abbiamo ottenuto due risultati abbastanza diversi, anche se un po' discreti. Un procione guarda dentro dall'esterno e uno fa il contrario.

"Una foto di un procione che indossa un casco da astronauta e guarda fuori dalla finestra di notte".

Un vaso che esplode

Siamo grandi fan della fotografia ad alta velocità e dei risultati al rallentatore. Ci siamo quindi chiesti cosa avrebbe prodotto Dalle-2 se gli avessimo chiesto di creare qualcosa di simile.

"Un vaso di vetro pieno di fiori esplode al rallentatore davanti a una parete colorata e i vetri si frantumano ovunque".

Un'auto in stile cyberpunk sfugge alla polizia a cavallo a Times Square

Per qualche motivo, quando abbiamo chiesto questa scena, Dalle-2 ha dato agli agenti di polizia dei caschi spaziali. Fate quello che volete.

"Un'auto in stile cyberpunk sfugge alla polizia a cavallo a Times Square".

Computer colorati

Uno dei punti salienti di questa tecnologia AI è il modo in cui può creare nuove opere d'arte basate sullo stile di un artista umano. Anche se quell'artista potrebbe non aver mai dipinto un quadro del genere prima d'ora.

"Un dipinto di un computer degli anni '90 nello stile di Claude Monet".

Il padre è arrabbiato

Certo, Darth Vader ha un aspetto un po' strano in un paio di queste immagini, ma il tema generale è comunque quello che ci aspettavamo.

"Darth Vader castiga con rabbia uno stormtrooper che sta piangendo alla sua scrivania".

L'ora dell'orsacchiotto

C'è qualcosa di divertente negli orsacchiotti che vanno all'avventura. Queste due creature pelose si divertono sulle tavole da skate negli spazi pubblici.

"Un orsacchiotto elegante su uno skateboard vicino all'Arco di Trionfo".

Gatto mostro

Ci siamo divertiti a sperimentare ciò che Dalle-2 può creare quando si tratta di opere d'arte a fumetti. In questo caso i gatti diventano mostri marini e, francamente, è piuttosto inquietante.

"Un gatto mostro marino che distrugge un peschereccio durante una tempesta".

Umani cibernetici in stile pop art

Anche se a volte i risultati finali possono essere un po' altalenanti, bisogna ammirare la versatilità dell'IA. Quanti esseri umani potrebbero creare così tanti stili diversi di opere d'arte?

"Un umano cibernetico dipinto in stile pop art".

Alieni alla Casa Bianca

Sembra che l'intelligenza artificiale non abbia idea dell'aspetto degli alieni. Troviamo però interessante il fatto che apparentemente possano assomigliare a fantasmi che viaggiano su meduse spaziali.

"Visitatori alieni alla Casa Bianca nello stile artistico di Mars Attacks!".

