Signal abbandonerà il supporto agli SMS su Android entro pochi mesi

(Pocket-lint) - Il servizio di messaggistica Signal ha annunciato che "presto" rimuoverà il supporto per gli SMS dalla sua app.

Signal, che consente di inviare e ricevere messaggi sicuri con persone di tutte le piattaforme, non ha detto esplicitamente quando il supporto per gli SMS sarà rimosso dalla sua app per Android. Tuttavia, un tweet dell'azienda ha anche suggerito che gli utenti avranno "diversi mesi" per eliminare i loro messaggi dall'app, se lo desiderano. Potranno esportare i messaggi in un'altra app per conservarli, a patto che questa supporti l'inserimento dei messaggi.

Nell'interesse della privacy, della sicurezza e della chiarezza, stiamo iniziando a eliminare gradualmente il supporto agli SMS dall'app Android. Avrete diversi mesi per esportare i vostri messaggi e trovare una nuova app per gli SMS o dire ai vostri amici di scaricare Signal. https://t.co/u9XZ7XM7rT- Signal (@signalapp) 12 ottobre 2022

Nell'annunciare la mossa, Signal ha dichiarato che essa fa parte di un'iniziativa che vedrà Signal "dare priorità alla sicurezza e alla privacy", aggiungendo che la rimozione del supporto agli SMS garantirà che le persone non si ritrovino con bollette inaspettate per i messaggi di testo. Inoltre, Signal ha dichiarato che questo consentirà un'esperienza d'uso più chiara per le persone che utilizzano l'applicazione.

Allo stato attuale, l'applicazione Signal per Android consente di inviare messaggi attraverso la propria rete e SMS standard tramite il proprio operatore. Si tratta di un'opzione che non è possibile su iPhone, e questa decisione garantisce anche la parità di funzioni tra le due app.

Signal forse toglie una funzione, ma ne aggiunge almeno un'altra. L'azienda sta ora testando in beta le storie simili a quelle di Instagram nella sua app per la prima volta.

