Anche Signal vuole diventare Instagram con le storie effimere

(Pocket-lint) - La piattaforma di messaggistica Signal sta testando una nuova funzione che prende in prestito da Instagram e altri servizi. Ora le persone possono condividere video, immagini e messaggi di testo che svaniscono dopo 24 ore.

Signal afferma che la nuova funzione è pronta per il beta testing e includerà contenuti crittografati end-to-end, "offrendo un nuovo modo di comunicare su Signal senza compromettere la privacy". L'annuncio è stato dato tramite un post sul forum di Signal, in cui si precisa che le persone possono disattivare completamente le storie se non sono interessate ad esse. Il cambiamento non solo significa che le persone non possono creare storie proprie, ma impedisce anche di essere bombardati da storie create da altri.

In particolare, la nuova funzione delle storie è disponibile solo per chi è nella versione beta di Signal, quindi non spaventatevi se non ne vedete nessuna o se i vostri amici non vedono le vostre ultime storie create. Possiamo aspettarci che la funzione venga rilasciata a tutti a tempo debito, sempre che il beta test sia un successo.

Una volta che le storie saranno disponibili, le persone potranno condividerle con tutti i loro amici o con gruppi specifici, secondo quanto dichiarato da Signal.

Le storie sono diventate sempre più popolari e sono una parte importante di Instagram e Facebook, ma la funzione è stata originariamente creata da Snapchat in passato. Sebbene le storie possano sembrare simili ai video pubblicati su TikTok e altri servizi, la caratteristica principale è che sono effimere: scompaiono dopo un determinato periodo di tempo, di solito 24 ore. Dopodiché spariscono per sempre.

