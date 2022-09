Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se avete sentito una canzone e sapete come si chiama ma non riuscite a collocarla, non preoccupatevi, ci sono vari modi per scoprirlo.

Non c'è niente di più frustrante che sentire un brano cantato, fischiettato, canticchiato o suonato e non riuscire a pensare a cosa sia. Magari volete solo poterla aggiungere alla vostra playlist di Spotify o semplicemente ascoltarla da soli.

Seguite questa guida e vi aiuteremo a scoprire come si chiama la canzone e di chi è.

Umorismo nella ricerca con Google

La ricerca su Google migliora continuamente e i geniali tecnici di Google capiscono chiaramente quanto sia fastidioso dimenticare il nome di una canzone. Ancor di più quando la si ha in testa a ripetizione ma non si riesce a ricordare dove la si è ascoltata.

È disponibile un'intelligente funzione "canticchia per cercare" tramite l'app Google e l'Assistente Google sul telefono Android, che consente di canticchiare, fischiettare o cantare la canzone in questione per ottenere le risposte necessarie.

Per utilizzare Google per trovare la canzone, procedere come segue:

Sbloccate il telefono e andate alla schermata iniziale. Se avete impostato Assistant in modo che reagisca alle azioni vocali, dite "Ok Google". Quando risponde, dite "Qual è questa canzone?". Quindi canticchiare o cantare la canzone o farla ascoltare a Google se è già in riproduzione nelle vicinanze.

Se non avete impostato l'Assistente Google in questo modo, aprite l'App Google e fate clic sul pulsante del microfono, quindi chiedete "Cos'è questa canzone?" e lasciate che Google ascolti.

Ottenere informazioni sulle canzoni automaticamente con Google

Con alcuni telefoni Android moderni con sistema operativo Android 10 o superiore è possibile ottenere automaticamente le informazioni sui brani senza nemmeno chiedere a Google.

È necessario attivare questa funzione, ma una volta in funzione è sufficiente aprire il telefono per visualizzare facilmente le informazioni sui brani.

Per attivare queste impostazioni:

Sbloccate il telefono e andate nelle impostazioni Cercare la voce "Suono e vibrazione" e fare clic su di essa Trovare "In riproduzione". Quindi fare clic su "Identifica i brani in riproduzione nelle vicinanze".

In questo modo il telefono è in grado di ascoltare le canzoni e di fornire le informazioni al momento. Dovreste essere in grado di vedere le informazioni sui brani nella schermata di blocco, ma anche nell'ombra delle notifiche. Aprite le notifiche ed espandetele per visualizzare facilmente ulteriori informazioni sul brano.

Una volta attivata questa impostazione, si avrà accesso anche alla "Cronologia in riproduzione", dove sono elencati tutti i brani ascoltati dal telefono. Per accedervi, seguite la stessa procedura seguita per attivare l'impostazione e cercate la cronologia. Facendo clic su un brano specifico, è possibile aprirlo in Spotify, YouTube o YouTube Music, nonché condividerlo altrove.

ID canzone di Amazon Alexa

Se in casa avete un dispositivo Amazon Alexa e viene riprodotta una musica che non riconoscete, ci sono un paio di opzioni.

Se state già riproducendo musica da Spotify o Amazon Music e vi piace il brano che state ascoltando ma non lo riconoscete, basta dire "Alexa, che canzone è?" e l'assistente vocale ve lo dirà.

È anche possibile attivare la funzione Song ID di Alexa. Si tratta di un'impostazione che può essere attivata per indicare il nome del brano e l'artista ogni volta che inizia la riproduzione. Funziona solo con Amazon Music, ma può essere un buon modo per scoprire il titolo di un brano senza problemi.

Per attivare questa impostazione è sufficiente dire "Alexa, attiva ID canzone" e il gioco è fatto.

Trovare il nome di una canzone con l'iPhone

Se utilizzate un iPhone Apple, potete usare anche quello per trovare la canzone che state ascoltando. Il Centro di controllo di Apple consente di accedere a questa funzione.

In pratica si tratta di inserire Shazam nel Centro di controllo per facilitarne l'accesso. Per farlo, procedete come segue:

Aprite le impostazioni del vostro iPhone Apple Premete su Centro di controllo Trovare Riconoscimento musicale Toccate il "+" accanto ad esso Utilizzate le tre linee a destra per spostare Riconoscimento musicale in un punto facile del Centro di controllo. Quando viene riprodotta una canzone misteriosa, aprire il Centro di controllo e fare clic sull'icona. Il nome del brano apparirà nella parte superiore del display.

Shazam sul desktop

Shazam era un tempo l'applicazione ideale per scoprire il titolo di una canzone. È ancora possibile scaricarla su dispositivi Android e iOS. Ma dal momento che è stata per lo più integrata negli iPhone, potrebbe non essere più così utile come un tempo.

Tuttavia, è possibile utilizzare il plugin di Shazam per Chrome per scoprire il titolo di una canzone quando la si sente suonare mentre si naviga sul web. Se state guardando un film su Netflix o guardando alcuni video di YouTube nel browser e sentite una canzone che non riuscite a identificare, Shazam può venire in soccorso.

È sufficiente scaricare il plugin e utilizzarlo ogni volta che se ne ha bisogno. Facile.

