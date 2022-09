Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Niantic, lo sviluppatore di Pokémon Go e del prossimo Marvel World of Heroes, ha lanciato uno strumento per gli sviluppatori che li aiuterà ad aggiungere funzionalità di realtà aumentata alle esperienze in browser. Si tratta di una mossa che spera possa contribuire a dare il via a quello che definisce il metaverso del "mondo reale".

Lightship VPS for Web è uno strumento che utilizza la tecnologia del sistema di posizionamento visivo di Niantic per capire dove si trova l'utente nel mondo e dargli accesso a informazioni pertinenti alla posizione. Gli sviluppatori possono utilizzarlo nelle loro applicazioni online.

Possono aggiungere luoghi attivati dal VPS alla mappa AR di Niantic, in continua espansione, o utilizzare la mappa di oltre 100.000 luoghi nelle loro esperienze.

I luoghi attualmente disponibili sono stati messi insieme negli ultimi anni e comprendono parchi, sentieri, attività commerciali locali e altro ancora, non solo punti di riferimento evidenti. Sono stati aggiunti da altri sviluppatori, rilevatori e persino dai giocatori di Pokémon Go.

Il risultato finale per i consumatori è che l'uso di Lightship VPS dovrebbe espandere la quantità di giochi, utilità e applicazioni AR interattive che vediamo online. Inoltre, poiché funzionano in browser, possono essere accessibili da diverse piattaforme.

Niantic afferma che Lightship VPS è ora disponibile per tutti gli sviluppatori di "8th Wall". Speriamo di vedere presto come lo utilizzeranno.

Scritto da Rik Henderson.