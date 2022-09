DALL-E viene ora utilizzato per mostrare altri famosi dipinti

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Abbiamo già visto alcuni usi piuttosto interessanti degli strumenti di intelligenza artificiale per le immagini. Ora la tecnologia di OpenAI viene utilizzata per mostrare qualcosa di più al di fuori della cornice dei dipinti classici.

Questa nuova funzione di DALLE-E è nota come "outpainting" e permette agli utenti di prendere un'immagine originale e poi far sì che l'intelligenza artificiale espanda i confini dell'opera. In questo caso DALL-E aggiunge ulteriori elementi visivi al dipinto, riprendendo lo stile originale ed espandendone i confini.

-

Interessanti esempi di outpainting in azione sembrano mostrare ambienti credibili di noti ritratti e altro ancora. Ne abbiamo raccolti alcuni per il vostro divertimento.

Qui la funzione outpainting è stata utilizzata per trasformare la Ragazza con l'orecchino di perla di Johannes Vermeer in un'immagine con una tela molto più ampia. La vista allargata mostra molto di più dell'ambiente circostante.

Il tutto è perfettamente credibile e si adatta perfettamente allo stile originale del dipinto.

DALL-E: Introduzione dell'Outpainting



Estendere la creatività e raccontare una storia più grande con immagini DALL-E di qualsiasi dimensione



blog: https://t.co/dBRzCXWDYF pic.twitter.com/9sOyDMPEb7 - AK (@_akhaliq) 31 agosto 2022

Se non avete ancora accesso a DALL-E, potete comunque vedere la modalità outpainting in azione e avere un'idea di come funziona. Lo strumento consente di cambiare gli elementi del dipinto man mano che la tela viene espansa, in modo da poter creare opere diverse con la stessa immagine.

DALL-E: Introduzione dell'Outpainting



Estendere la creatività e raccontare una storia più grande con immagini DALL-E di qualsiasi dimensione



blog: https://t.co/dBRzCXWDYF pic.twitter.com/9sOyDMPEb7 - AK (@_akhaliq) 31 agosto 2022

Se non avete ancora accesso a DALL-E, potete comunque vedere la modalità outpainting in azione e avere un'idea di come funziona. Lo strumento consente di cambiare gli elementi del dipinto man mano che la tela viene espansa, in modo da poter creare opere diverse con la stessa immagine.

Accumula ricompense e vantaggi su tutte le tue carte esistenti con questa Curve Mastercard Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questo brillante sistema ti farà risparmiare tempo e fatica ogni volta che paghi.

Usato la nuova funzione "outpainting" di DALL-E 2 per espandere la più grande opera d'arte del mondo... pic.twitter.com/0HXQzngt9P - M.G. Siegler (@mgsiegler) 1 settembre 2022

I cani che giocano a poker è una meravigliosa serie di dipinti che mostrano i migliori amici dell'uomo impegnati in classici momenti del passato umano. Ma se vi siete mai chiesti cosa ci fosse oltre la cornice della tela originale, DALL-E potrebbe avere la risposta.

Qui M.G. Siegler, General Partner di Google Ventures, ha usato DALL-E per dipingere il classico quadro del 1903 "A Friend in Need" di Cassius Marcellus Coolidge. La vista completa della stanza mostra solo altri cuccioli che si divertono. Ci immaginiamo nel retro di uno speakeasy vecchio stile.

Utilizzata la nuova funzione "outpainting" di DALL-E 2 per espandere la più grande opera d'arte del mondo... pic.twitter.com/0HXQzngt9P - M.G. Siegler (@mgsiegler) 1 settembre 2022

I cani che giocano a poker è una meravigliosa serie di dipinti che mostrano i migliori amici dell'uomo impegnati in classici momenti del passato umano. Ma se vi siete mai chiesti cosa ci fosse oltre la cornice della tela originale, DALL-E potrebbe avere la risposta.

Qui M.G. Siegler, General Partner di Google Ventures, ha usato DALL-E per dipingere il classico quadro del 1903 "A Friend in Need" di Cassius Marcellus Coolidge. La vista completa della stanza mostra solo altri cuccioli che si divertono. Ci immaginiamo nel retro di uno speakeasy vecchio stile.

La funzione di outpainting può essere utilizzata per qualsiasi cosa e non serve solo per espandere i lati di un'immagine di paesaggio, ma può mostrare anche ciò che si trova sopra e sotto.

In questo caso, vediamo meglio i dintorni del logo della Paramount Pictures. È questo l'aspetto reale? Sembra una visione sognante di nuvole soffici e di un bellissimo tramonto.

La Notte stellata di Vincent Van Gogh assume un'estetica del tutto nuova quando viene proiettata in DALL-E. Era già abbastanza stravagante, ma ora presenta un dinosauro, un'astronave e quello che sembra un edificio che fluttua nel cielo.

Oltre a espandere i confini dei dipinti, questa funzione di DALL-E può essere utilizzata anche per combinare le immagini.

L'intelligenza artificiale compie una magia per mettere insieme le immagini in modo convincente. Qui Batman e Capitan America stanno conversando seriamente su un tetto.

Una rivisitazione di un altro logo aziendale realizzata con la funzionalità outpainting.

Questa volta sembra che Quaker Oats abbia subito un rebranding che ha aperto gli occhi.

Avete mai avuto uno di questi film da bambini e vi siete chiesti come sarebbe stato se fosse stato ancora più grande? DALL-E ha fatto un lavoro leggero su quello che sembrava già un quadro astratto e ha prodotto altre strade da percorrere.

La copertina dell'album Abbey Road dei Beatles è forse una delle opere d'arte più note e riconoscibili di tutti i tempi.

Se l'immagine originale non fosse stata così concentrata sui membri della band, cosa avremmo visto?

All'inizio del 1800, l'artista francese Jacques-Louis David dipinse alcune immagini di Napoleone Bonaparte che attraversa le Alpi.

Ora il ritratto, strettamente incorniciato, è stato ampliato per mostrare meglio ciò che accade sullo sfondo. Si può benissimo pensare che questa sia l'opera d'arte originale.

Abbiamo visto alcune interessanti rivisitazioni di Monna Lisa. Tra queste, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per farle un sorriso più ampio e la sua reimmaginazione come influencer dei giorni nostri. Tuttavia, non abbiamo mai pensato a ciò che Leonardo da Vinci avrebbe potuto dipingere al di là dei confini del pannello del ritratto.

Che mondo interessante sarebbe oggi se avesse visto queste immagini all'inizio del 1500.

Ecco una delle immagini più iconiche di tutti i tempi sottoposta a un trattamento di outpainting. L'immagine originale viene solitamente mostrata con un ritaglio che si concentra sullo sconosciuto manifestante che ferma la colonna di 59 carri armati.

Ora è possibile vedere una visuale più ampia e molto diversa dalle riprese originali dell'area. Tuttavia, è credibile e interessante.

Il dipinto originale di Michelangelo che notoriamente adorna il soffitto della Cappella Sistina mostrava originariamente una rappresentazione di Dio e Adamo. Una rappresentazione della creazione dell'uomo, ma Dio ha fatto anche gli elefanti. Quindi forse questo dipinto potrebbe essere un'alternativa.

Abbiamo già visto che l'outpainting non è solo per i dipinti. Funziona anche con foto reali, loghi e altro ancora.

Qui uno dei meme più famosi del momento è stato ampliato per mostrare una strada caotica che circonda il ragazzo distratto e gli altri.

Questa volta sembra che l'utente abbia dato all'IA un po' più di libertà creativa e non è certo l'immagine più convincente che abbiamo visto, ma è esilarante.

La Persistenza della memoria di Salvador Dalí è una delle sue opere più riconoscibili. L'outpainting dei bordi di DALL-E aggiunge ancora più intrigo con donne misteriose e ancora più orologi.

Nel corso degli anni abbiamo visto alcune interessanti modifiche e rivisitazioni di American Gothic, ma questa è certamente una visione surreale del dipinto classico.

Un altro meme sottoposto al trattamento di outpainting. Ora possiamo vedere meglio quello che è successo nei dintorni, dato che la "Disaster Girl" è ritratta mentre sorride alla casa in fiamme.

Scritto da Adrian Willings.