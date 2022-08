Duolingo si espande per insegnare la matematica e l'allenamento del cervello

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Duolingo, una delle piattaforme di apprendimento delle lingue più popolari al mondo, ha puntato verso nuovi orizzonti.

L'azienda sta pianificando il lancio di Duolingo Math, il suo primo prodotto al di fuori dell'ambito dell'apprendimento delle lingue.

La notizia arriva dall'evento annuale Duocon, in cui Duolingo rivela i progetti a cui sta lavorando.

Duolingo Math è composto da due sezioni principali: la prima è un corso di matematica progettato per l'apprendimento a livello di scuola elementare.

Come per le offerte linguistiche di Duolingo, il corso di matematica avrà brevi lezioni gamificate per aiutare l'insegnamento delle abilità matematiche.

Il secondo elemento è una sezione di brain training, rivolta a persone di età superiore ai 13 anni.

Questa sezione è stata progettata per aiutare gli utenti a migliorare le loro abilità matematiche e di pensiero quotidiano.

L'azienda sta anche cercando di riprogettare l'app Duolingo ABC, la piattaforma di Duolingo per l'insegnamento dell'alfabetizzazione ai bambini. Dato che le riprogettazioni delle altre app sono state piuttosto controverse, sarà interessante vedere come andrà a finire.

Infine, Duolingo ha annunciato l'aggiunta di un altro corso di lingua. Ora sarà possibile imparare lo Zulu, la prima lingua più parlata in Sudafrica.

Duolingo ha dichiarato che l'aggiunta del corso di Zulu fa parte del suo piano più ampio per aumentare la consapevolezza culturale delle lingue in pericolo e meno studiate.

L'app Duolingo Math è attualmente disponibile in versione beta per iOS e iPadOS e ci si può iscrivere già da ora, mentre il lancio completo è previsto per la fine dell'anno.

Scritto da Luke Baker.