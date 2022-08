Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - State cercando di eliminare il vostro account Telegram ma non riuscite a trovare l'opzione? Non preoccupatevi. Pocket-lint vi spiega come fare in questa guida. Ricordate che quando eliminate il vostro account, tutti i vostri dati verranno rimossi in modo permanente. Potete invece scegliere di disattivare il vostro account.

Ma non è di questo che stiamo parlando. Si tratta di come sbarazzarsi del vostro account Telegram una volta per tutte.

-

Purtroppo Telegram non offre un'opzione da spuntare nelle impostazioni dell'app. Ecco quindi una guida passo passo che vi mostra come eliminare il vostro account Telegram dal web. È il metodo più semplice e veloce.

Aprite questo Pagina web di Telegram. Inserite il numero di cellulare collegato al vostro account Telegram. Premete Avanti. Inserite il codice. Un codice di conferma vi verrà inviato tramite Telegram e non tramite SMS.

Assicuratevi di poter accedere al vostro account Telegram per recuperare il codice. Premete Accedi. Fate clic su Elimina account. Fate clic su Elimina il mio account. Confermate.

Tenete presente che, per impostazione predefinita, Telegram cancella il vostro account se rimane inattivo per sei mesi. Potete regolare questa impostazione per determinare quanto tempo Telegram deve aspettare prima di cancellare il vostro profilo. È possibile far aspettare un anno.

No. Non potete eliminare il vostro account Telegram tramite l'app mobile di Telegram. Dovete accedere al sito web di Telegram.

No, una volta eliminato l'account, non è più possibile accedervi.

Scritto da Maggie Tillman.