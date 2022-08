Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Cercate un'ispirazione per le parole di partenza per il vostro prossimo gioco Wordle? Siete nel posto giusto. Il New York Times ha un assistente ufficiale online per Wordle, chiamato Wordlebot, che consiglia diverse parole di partenza per gli utenti in modalità normale o difficile. Qui di seguito abbiamo raccolto le parole esatte e spiegato tutto ciò che c'è da sapere su Wordle e Wordlebot per chi è nuovo al gioco delle parole.

Wordle è un gioco di indovinelli di parole basato su browser che è esploso di popolarità nell'ultimo anno. Non c'è un'applicazione da scaricare, basta visitare il sito web e iniziare a giocare. Il gioco offre sei possibilità di indovinare una parola di cinque lettere e ogni giorno la pagina viene aggiornata con una nuova parola. La parola è la stessa per tutti i giocatori del mondo. Per saperne di più su come funziona il gioco, potete consultare la guida approfondita di Pocket-lint qui.

Il New York Times, che ha acquisito Wordle, ha introdotto Wordlebot nella primavera del 2022. È disponibile online attraverso un browser, ma solo per gli abbonati a Times Games, News o All Access.

Presentato come uno strumento online, Wordlebot analizza i puzzle Wordle completati per fornire punteggi complessivi - per fortuna e abilità - su una scala da 0 a 99. Inoltre, fornisce dettagli su cosa si sarebbe potuto fare di diverso durante i turni. Secondo quanto riportato nel blog del New York Times, Wordlebot dispone di un proprio dizionario di circa 4.500 parole che ritiene i giocatori possano ragionevolmente indovinare e assegna a ciascuna di esse la probabilità di essere una soluzione.

Negli ultimi mesi la testata ha anche apportato alcuni aggiornamenti al suo assistente Wordle, tra cui il suggerimento di nuove parole iniziali per gli utenti.

Inizialmente il Wordlebot del New York Times consigliava agli utenti di Wordle in modalità regolare di iniziare con la parola CRANE. Ma, a partire dall'agosto 2022, Wordlebot consiglia ora la parola SLATE. Se siete in modalità hard, la parola consigliata è passata da LEAST a DEALT. Tuttavia, l'assistente Wordlebot continua a dire che tutte e quattro le parole sono ottime opzioni.

Wordle è ovunque. Il gioco online ha fatto il giro dei social media, anche prima che il New York Times Games lo acquistasse. Ammettetelo: A un certo punto, non potevate controllare Twitter o Facebook senza vedere quei blocchi verdi, gialli e neri (o grigi) sparsi per tutto il vostro feed. Era solo questione di tempo prima che cominciassero a spuntare altri puzzle basati sull'originale. In effetti, per quanto ne sappiamo, ci sono più di 10 giochi (che vale la pena giocare) come Wordle.

Quindi, mentre aspettate il prossimo Wordle, potete alimentare la vostra dipendenza dai giochi di parole giocando ad alcune delle tante divertenti alternative a Wordle:

