(Pocket-lint) - Il Manchester City è stato spesso uno dei club più attivi della Premier League quando si tratta di abbracciare le nuove tecnologie.

È stato uno dei primi a installare il wi-fi in tutto il suo stadio - l'Eithad - e ha aperto la strada alle app dedicate ai tifosi per Android Wear e simili. Ora si è rivolta al metaverso per lanciare il terzo kit del club per la stagione 2022/23.

Utilizzando Roblox, che è diventato il gioco/servizio preferito da molte grandi aziende che si cimentano in esperienze virtuali, il Man City ha collaborato con Puma per svelare la terza maglia della squadra: un numero a strisce gialle e blu, disponibile da oggi.

I nomi dei colori reali, secondo il produttore, sono "fizzy light" e "Parisian night", mentre l'evento metaverso ha visto il reskinning dell'arena Puma e della Land of Games di Roblox.

Anche il kit home del Man City è stato aggiunto all'esperienza e, per le prossime due settimane (fino al 16 agosto 2022), gli utenti che visiteranno e vinceranno nel gioco Football Rush riceveranno una versione digitale della nuova maglia del terzo kit. Sarà inoltre in vendita nel negozio di accessori Puma per l'utilizzo in Roblox.

"È emozionante poter collaborare con Puma per annunciare oggi il lancio del nostro primo kit nel metaverso. Come club, esploriamo continuamente nuovi modi di innovare, collaborare e utilizzare le tecnologie più recenti per metterci alla prova e garantire il coinvolgimento di tutti i settori della nostra base di tifosi, in particolare del pubblico più giovane che rappresenta la prossima generazione di tifosi", ha dichiarato Serena Gosling, direttore della vendita al dettaglio del club.

Scritto da Rik Henderson.