La partnership di Natural Cycles con Oura Ring cambia le carte in tavola

(Pocket-lint) - Natural Cycles ha annunciato una partnership con Oura che potrebbe cambiare le carte in tavola per gli utenti dell'applicazione per il controllo delle nascite approvata dalla FDA, se utilizzano anche un anello Oura.

L'applicazione Natural Cycles analizza l'andamento della temperatura ormonale, insieme ad altri indicatori chiave di fertilità, per determinare se una donna è fertile o meno, al fine di aiutare a pianificare o prevenire una gravidanza.

Gli utenti ottengono giorni rossi (fertili) o verdi (non fertili) se hanno scelto la modalità di prevenzione della gravidanza, e viceversa se hanno selezionato la modalità di pianificazione della gravidanza. Per far sì che l'algoritmo elabori questi giorni per ogni utente, è necessario inserire nell'app la propria temperatura il maggior numero di giorni possibile nel mese, che deve essere rilevata con un termometro orale al primo risveglio. Bisogna anche tenere conto delle diverse abitudini del sonno o dell'alcol e fornire all'app le informazioni corrette.

La collaborazione con Oura, l'azienda responsabile dell'Oura Ring, un anello intelligente che fornisce dati sanitari personalizzati, approfondimenti e indicazioni quotidiane, rende questo processo molto più snello. Invece di dover misurare manualmente la temperatura, gli utenti con un Oura Ring che passano alla modalità Oura nell'app Natural Cycles potranno farlo automaticamente.

Secondo Natural Cycles: "I sensori di temperatura dell'Oura Ring generano 1.440 punti di dati al giorno e sono convalidati per misurare le variazioni di temperatura con una precisione di 0,13°C (0,234°F)".

"Oltre ai dati sull'andamento della temperatura, l'algoritmo Natural Cycles utilizza i dati sulla frequenza cardiaca dell'Oura Ring per tenere conto delle notti con frequenze cardiache elevate che possono essere dovute a cambiamenti dello stile di vita, come un elevato consumo di alcol, piuttosto che a cambiamenti del ciclo mestruale."

L'Oura Ring traccia e analizza anche la qualità del sonno e dispone di funzioni come la frequenza cardiaca diurna, la frequenza cardiaca durante l'allenamento e il rilevamento automatico dell'attività per valutare il movimento e il tempo di riposo. Queste metriche sanitarie personalizzate vengono poi riassunte in punteggi di sonno, attività e prontezza.

Sebbene i vantaggi siano disponibili solo per coloro che utilizzano l'app Natural Cycles e possiedono un anello Oura, si tratta di una grande novità per coloro che desiderano utilizzare un metodo contraccettivo privo di ormoni senza dover inserire ogni mattina i dati relativi alla temperatura per ottenere i migliori risultati.

