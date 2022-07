Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'Unione Europea ha approvato due proposte di legge volte a costringere le grandi aziende tecnologiche a essere più responsabili e a rendere conto del proprio operato online.

Il Digital Markets Act (DMA) e il Digital Services Act (DSA) entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024 (a partire dal DSA) e aziende come Meta, Google e Apple dovranno conformarsi ad alcuni cambiamenti operativi di ampia portata se vorranno continuare a offrire i loro prodotti e servizi negli Stati membri dell'UE.

Il DMA è stato progettato per consentire alle aziende più piccole di competere meglio con le Big Tech attraverso una legislazione che richiede alle aziende più grandi di rendere le loro piattaforme più interoperabili con i rivali più piccoli. Le piattaforme di messaggistica, ad esempio, dovranno collaborare meglio tra loro: WhatsApp, Fscebook Messenger, Snapchat e simili dovranno consentire alle piattaforme di chat più piccole di integrarsi a livello software più di quanto non facciano attualmente.

Il disegno di legge richiede inoltre che i marchi che attualmente gestiscono gli app store consentano agli sviluppatori e ad altre terze parti di offrire ai clienti offerte al di fuori delle app stesse.

Per quanto riguarda la DSA, il disegno di legge richiede maggiori interventi in materia di moderazione dei servizi. Questo avrà sicuramente un impatto su Twitter, Instagram, Facebook e altre piattaforme di social media che vogliono continuare a operare in Europa.

Inoltre, alcune pubblicità mirate sono vietate, mentre altre devono essere controllate meglio. Anche l'utilizzo di dati personali per annunci mirati non è più consentito dalla legge.

Le sanzioni in caso di violazione delle nuove norme possono essere ingenti. L'UE può imporre multe fino al 10% del fatturato mondiale dell'azienda nei 12 mesi precedenti. La percentuale può salire al 20% in caso di ripetute inadempienze.

Poiché il Regno Unito non fa più parte dell'UE, qui non sono applicabili né le normative DMA né quelle DSA. Tuttavia, come nel caso degli Stati Uniti, è probabile che le restrizioni abbiano un impatto globale sulle varie società coinvolte.

Scritto da Rik Henderson.