L'anno prossimo l'app dell'NHS avrà nuove funzioni

(Pocket-lint) - Secondo i nuovi annunci del governo, nei prossimi due anni l'applicazione dell'NHS del Regno Unito riceverà alcuni importanti aggiornamenti, tra cui l'eventuale aggiunta di consultazioni video all'interno dell'applicazione.

A quanto pare, il governo punta a far sì che il 75% delle persone utilizzi l'app entro marzo 2024, rispetto a meno del 50% che attualmente l'ha installata sul proprio smartphone.

La prima tappa importante è prevista per marzo 2023, quando il governo vuole che l'app consenta di prenotare direttamente i vaccini, ricevere avvisi sulla salute per le prescrizioni mediche e altro, ricevere più messaggi dal medico di famiglia, fissare e gestire gli appuntamenti in ospedale e accedere alla propria cartella clinica digitale.

Un anno dopo, nel marzo 2024, l'applicazione dovrebbe essere in grado di offrire consultazioni video faccia a faccia che possono essere prenotate, un aggiornamento importante rispetto alle sue capacità attuali.

L'annuncio è una dichiarazione sulla direzione di marcia dell'app, piuttosto che qualcosa a cui si possono appendere date specifiche oltre ai due obiettivi annuali, quindi non sappiamo quando ogni funzione potrebbe arrivare.

In molti casi dipenderà anche dalla capacità dei singoli ambulatori medici e degli ospedali di adattarsi ai cambiamenti, piuttosto che dalla semplice diffusione in tutto il Paese quando la funzione sarà pronta.

Scritto da Max Freeman-Mills.