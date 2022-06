Tutte queste incredibili immagini sono state realizzate da un'intelligenza artificiale chiamata Dall-e 2

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Abbiamo visto diversi sistemi di immagini che utilizzano l'intelligenza artificiale per generare immagini basandosi esclusivamente sui suggerimenti degli utenti. Alcuni di questi sono molto migliori di altri.

Lostrumento Imagen di Google, ad esempio, è talmente valido che l'azienda non permette al pubblico di accedervi perché potrebbe essere utilizzato in modo improprio. DALL-E 2 è uno degli altri esempi più impressionanti di applicazione dell'intelligenza artificiale alle immagini.

Si tratta di un progetto di ricerca che utilizza l'intelligenza artificiale per creare immagini originali basandosi solo su una descrizione testuale inserita da un utente. L'intelligenza artificiale è in grado di creare diverse opere d'arte in vari stili e con dettagli sbalorditivi. Può anche modificare le immagini per aggiungere altri oggetti, tenendo conto di ombre, riflessi e altro ancora.

I risultati sono pazzeschi, quindi ne abbiamo raccolti un bel po' per mostrarvi alcuni dei migliori esempi. Se volete vederne altri, seguite @openaidalle su Instagram e @OpenAI su Twitter.

Troviamo che questo tipo di immagini sia particolarmente impressionante e allo stesso tempo folle. Questa immagine di un cane non è una foto scattata da una persona al suo amico a quattro zampe, bensì un'immagine realizzata dall'intelligenza artificiale.

È il risultato di una semplice richiesta di:

"Ritratto di un bassotto, 8k, fotografia".

Ecco un'altra immagine in cui è stato chiesto a Dall-e 2 di creare una foto. Questa volta si tratta di uno scatto degno di Instagram di un panino al bacon dall'aspetto delizioso, apparentemente parzialmente decostruito.

Siamo impressionati dal livello di dettaglio che Dall-e 2 riesce a raggiungere. Non solo si tratta di una piccola nave convincente, ma il realismo è supportato da un'illuminazione realistica e da effetti bokeh.

"Diorama di una nave in bottiglia, dettagliato e con effetto bokeh".

E se potessimo usare l'intelligenza artificiale per creare nuove tecnologie. Immaginate di poter inserire alcune parole per avere un'idea di come potrebbe essere un nuovo gadget prima ancora di provare a costruirlo.

Nel creare le immagini Dall-e 2 deve tenere conto anche dell'ambiente circostante. Anche i riflessi, le ombre e altre parti dell'immagine vengono lavorate per garantire che il risultato finale soddisfi i criteri. Una sedia galleggiante ha bisogno di un'ombra.

Il vecchio incontra il nuovo con un'immagine che sembra un antico dipinto a olio di uno dei nostri antenati che indossa una cuffia VR e si addentra nel Metaverso.

Dall-e 2 è in grado di creare ogni tipo di immagine impressionante. Tra cui stupefacenti opere d'arte digitale di curiose creature.

"Una farfalla appollaiata sul muso di un drago addormentato, arte digitale".

Non tutte le immagini create sono fotorealistiche. Alcune sono semplici immagini realizzate in uno stile specifico.

In questo caso, la richiesta era di un'immagine di un astronauta, che si rilassa in un resort tropicale nello spazio, in uno stile vaporware.

Ci piace l'idea che l'intelligenza artificiale sia creativa e realizzi opere d'arte che potrebbero facilmente passare per realizzate da una persona reale.

In un'altra visione, il nostro amico astronauta sta facendo un po' di sport rilassante.

In questo caso, l'IA è stata incaricata di creare un'immagine di un astronauta che gioca a basket con dei calchi nello spazio, ma nello stile di un'illustrazione di un libro per bambini.

L'aspetto impressionante di questi sistemi di immagini potenziati dall'intelligenza artificiale è il modo in cui possono prendere più comandi e trasformarli in un'unica immagine.

Questi orsetti non stanno facendo un picnic, ma stanno facendo ricerche subacquee su una tecnologia degli anni Novanta.

Tutti abbiamo visto gli incredibili disegni e glifi degli antichi egizi, ma quanto sareste sorpresi di vedere questo?

"Un antico murale egiziano di un dio animale egiziano che utilizza un computer".

Se si osservano da vicino alcune di queste immagini, si notano alcuni problemi minori. Tuttavia, alcune delle immagini generate dall'intelligenza artificiale potrebbero essere state scattate con uno smartphone scadente.

Questa immagine di un cane che va sullo skateboard potrebbe anche essere stata postata su Instagram con l'applicazione di un filtro.

"Un cane sullo skateboard di notte, Voigtlander Nokton 10,5 mm f/0,95".

Dall-e 2 ha sicuramente un certo talento artistico ed è in grado di creare alcuni grandi cartoni animati. Sono divertenti e stravaganti.

"Ritratto di un megalodonte che parla al telefono, in stile fumetto".

Si può supporre che Dall-e 2 abbia avuto un compito facile in questo caso. È probabile che l'intelligenza artificiale abbia avuto a disposizione molte foto di biscotti da cui imparare. Ma è comunque incredibile pensare che questo sia stato creato solo da una richiesta e non da una singola foto scattata da un fotografo.

Alcune di queste immagini sembrano filtri applicati sui social media. In questo caso la richiesta era di una foto Polaroid e questo già di per sé aumenta la credibilità.

"Una Polaroid di un uccello che guarda l'obiettivo della fotocamera".

Una delle immagini di cibo meno deliziose che Dall-e 2 ha creato. Questa mostra "una ciotola di zuppa che sembra un mostro, lavorato a maglia con la lana". Ci è stato detto di non giocare mai con il nostro cibo, ma questo cibo sembra voler giocare con voi.

Che bel cucciolo. Un piccolo cane soffice che si fonde con le nuvole create dall'intelligenza artificiale. Un'altra opera d'arte che potrebbe essere facilmente spacciata per realizzata da una persona reale.

Con tutte le foto che tutti pubblicano online dei loro cani, non c'è da stupirsi che l'intelligenza artificiale sia in grado di creare immagini realistiche come questa quando gli viene richiesto.

Né il cane né il gatto sono reali, e nemmeno il loro amore reciproco. Il fatto che si possano inserire specifiche come le razze e le azioni degli animali, ottenendo comunque ottimi risultati, è sorprendente.

Questa sembra una delle immagini di stock scadenti che si vedono quando si cercano immagini sulla crescita di un'azienda. Solo che l'intelligenza artificiale l'ha resa più cruda con le radici che crescono nella mano della persona.

Questa volta a Dalle-2 è stato chiesto di creare una foto di una mucca che è anche una star dell'hip-hop che sta creando un singolo di successo in studio. Questa mucca è un tipo in gamba.

Ci piace questa immagine perché non è solo un Lego convincente, ma ha anche un leggero aspetto 3D. Come se si potessero indossare degli occhiali 3D e l'immagine prendesse vita.

Scritto da Adrian Willings.