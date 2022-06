Questa intelligenza artificiale sta trasformando in modo impressionante le parole in immagini

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Esistono diversi interessanti sistemi di intelligenza artificiale che sono stati sviluppati per creare immagini sulla base di comandi. Abbiamo già scritto in precedenza dello strumento Imagen di Google, che svolge questa funzione in modo così impressionante che l'azienda non lo rende pubblico per paura di un uso improprio.

Esistono però altri sistemi che utilizzano le reti avversarie generative e l'intelligenza artificiale per creare immagini simili. Uno di questi è DALL-E 2 e DALL-E mini che stanno scatenando una tempesta online.

DALL-E 2 è un sistema artificiale che pretende di creare immagini e opere d'arte realistiche basandosi esclusivamente sulle descrizioni inserite dall'utente in linguaggio naturale. Alcune di esse sono notevoli, divertenti e impressionanti. Abbiamo raccolto alcuni dei migliori che abbiamo visto per il vostro divertimento.

Se avete visto Stranger Things sapete cos'è il Demogorgone. Ma cosa fa la creatura nei suoi tempi morti? Questo utente ha immaginato che gli piaccia fare qualche tiro a canestro.

È comunque piuttosto intimidatorio. Immaginate di confrontarvi con questa bestia in campo. Siamo comunque colpiti dalle immagini create qui. Non sono perfette, ma si adattano bene al mostro immaginario e alla sua vita nel sottosopra.

La cosa che ci piace di queste generazioni di AI è il numero di requisiti diversi che si possono aggiungere alla richiesta di immagine e che vengono comunque inclusi nel risultato.

Questa chiedeva di vedere un criceto gigante delle dimensioni di Godzilla che indossava un sombrero e attaccava Tokoyo. Ma anche di farlo mentre viene ripreso dalla telecamera del cruscotto.

Probabilmente in passato avrete visto molti meme di Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, ma lo avete mai visto nei panni di un manichino?

Questa visione è certamente terrificante e si adatterebbe bene a un film horror sui social media.

Le persone spesso scherzano sul fatto che avrebbero più tempo per giocare se non dovessero fare cose fastidiose come fermarsi a mangiare, bere o svolgere altre attività della vita reale. Ora, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, possiamo vedere cosa succederebbe se si portasse questo concetto all'estremo.

Troviamo divertente che l'intelligenza artificiale abbia scelto i colori verdi di Razer come obiettivo principale di questi pannolini da gioco.

È questo che intendeva la mamma quando diceva che dobbiamo mangiare le verdure? Se non lo fate, diventeranno nucleari. È vostro compito salvare l'umanità dalla minaccia dei broccoli giganti.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a diversi eventi speciali in Fortnite, quindi non ci sorprenderebbe vederne uno con un dirigibile di proporzioni epiche (anche se non sarebbe certo una novità). Vedere il disastro dell'Hindenburg nel gioco potrebbe però essere un po' troppo.

Ci piace vedere persone che danno vita a personaggi di fantasia con attività reali. Soprattutto attività piuttosto mediocri e al di sotto delle loro possibilità, come leggere un giornale.

Alcune udienze in tribunale non possono essere riprese dalle telecamere e richiedono una rappresentazione artistica di ciò che è accaduto. Pensiamo che questo esemplare mostri perfettamente come potrebbe apparire se una bottiglia salisse sul banco dei testimoni.

Se non avete una vera partita a connect four, perché non farne una vostra? Immaginiamo che sia disordinato, ma almeno potrete mangiarlo dopo.

Alcune di queste creazioni di intelligenza artificiale sono un po' più astratte di altre, ma a dire il vero il concetto di questa era piuttosto astratto.

Ci piace che Darth Vader abbia le stesse zampe da pinguino di Pingu. Si adatta perfettamente alla situazione.

Gli Egizi avevano opere d'arte interessanti e molti credono già che fossero alieni, quindi è perfettamente ragionevole vedere un'immagine dei Deep Punk sulle loro pareti.

È molto probabile che un giorno il nostro cibo sarà stampato in 3D. Ci sono alcuni casi in cui sta già accadendo, ma come si sentirebbe il popolo italiano di fronte alla pasta prodotta da una stampante?

Sembra che l'IA abbia difficoltà con teschi e ossa di scheletro, ma almeno qui ha cercato di creare la giusta sensazione. Se solo lo scheletro avesse un corpo con cui divertirsi. Vedete cosa abbiamo fatto?

Alcune di queste creazioni AI sono terrificanti. Qui qualcuno ha richiesto la visione di un Teletubby arrugginito e ricoperto di cirripedi. Il risultato finale farebbe venire gli incubi ai bambini.

In questo caso l'utente ha chiesto il lancio di SpaceX mescolato con il Big Ben. Ci piace che sia iniziato come un razzo SpaceX accanto all'imponente orologio, ma che alla fine si sia trasformato nel Big Ben come il razzo stesso.

Immaginiamo che se si cercasse di riprendere Sonic the Hedgehog con una trail cam, probabilmente si otterrebbe solo una macchia blu che sfreccia, ma forse si potrebbe coglierlo di sorpresa in qualche momento di pausa e questo sarebbe il risultato.

Se Darth Vader dovesse sottoporsi a una risonanza magnetica, terrebbe il casco? O il personale clinico oserebbe chiedergli di toglierlo? Che aspetto avrebbero le scansioni? Non lo sapremo mai.

Ci piace su più livelli, non solo per l'opera d'arte creata dall'intelligenza artificiale, ma anche per il concetto di Snoopy che fa causa a Snoop. Divertente.

Non siamo sicuri che Monet sapesse cosa fosse un cassonetto, ma ci piace la capacità dell'IA di tradurre il suo stile in un'immagine moderna.

Un altro artista ha fatto ricreare il proprio stile dall'intelligenza artificiale. Pensiamo che questa sia la ricreazione più accurata che l'IA sia in grado di fare.

Scritto da Adrian Willings.