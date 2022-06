Cos'è Telegram Premium e cosa si ottiene?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dopo aver annunciato di aver raggiunto il traguardo dei 700 milioni di utenti attivi e di essere diventata una delle app più scaricate al mondo nel 2022, Telegram ha annunciato un nuovo livello premium per i suoi super-utenti.

Per anni, Telegram è stato un servizio di messaggistica gratuito e (per lo più) privo di pubblicità, che offre una messaggistica comoda e sicura e che non trae profitto dai dati dei suoi utenti.

Al contrario, ha funzionato esclusivamente grazie al denaro degli investitori. Ma con la crescita della sua base di utenti e l'aumento dei costi di gestione del servizio, Telegram ha annunciato una nuova offerta di abbonamento mensile che aggiunge ulteriori funzionalità per i suoi super-utenti.

4,99 sterline al mese nel Regno Unito

4,99 dollari al mese negli Stati Uniti

5,49 euro/mese in Europa

Questa è la domanda più importante e la risposta è: non molto. Nel Regno Unito, al momento dell'attivazione del servizio, l'abbonamento mensile costa 4,99 sterline. Negli Stati Uniti è di 4,99 dollari. In Europa è di 5,49 euro al mese.

Come per ogni abbonamento premium di questo tipo, si ottiene un mix di funzioni davvero utili per chi usa molto il servizio e altri piccoli vantaggi divertenti. Ecco cosa ha annunciato Telegram finora:

Tutti gli utenti del livello gratuito possono caricare file fino a 2 GB, ma con il livello premium è possibile caricare file fino a 4 GB. Vale la pena notare che se non si è un utente premium, si possono comunque ricevere e scaricare questi file da 4GB. La restrizione si applica solo al caricamento.

Se avete un account premium, potrete scaricare contenuti, file e media sul vostro dispositivo alla massima velocità disponibile. La velocità non è limitata in alcun modo, a parte la capacità della vostra rete.

È qui che inizia a entrare in gioco il super-utente. Con un account premium è possibile seguire fino a 1000 canali, creare 20 cartelle di chat con un massimo di 200 chat ciascuna, aggiungere un quarto account all'app Telegram, salvare fino a 10 adesivi preferiti e inserire 10 chat nell'elenco principale.

Altri incrementi includono la possibilità di scrivere una biografia più lunga, di riservare fino a 10 link pubblici a t.me per condividere i gruppi e i canali preferiti e di avere fino a 400 GIF preferite.

L'invio di note vocali è un modo molto popolare di comunicare in qualsiasi app di messaggistica, ma non è sempre comodo ascoltarle, quindi con un account premium, Telegram aprirà le trascrizioni da voce a testo. Ciò significa che si potrà comunque vedere cosa dice il messaggio, anche quando non si può o non si vuole ascoltare. È inoltre possibile valutare le trascrizioni per migliorare la qualità del servizio.

Come per iMessage, se siete abbonati a Telegram Premium potrete usufruire di animazioni a tutto schermo per gli adesivi. La collezione sarà aggiornata ogni mese e anche gli utenti gratuiti potranno riceverli e visualizzarli (ma non inviarli).

Gli utenti Premium hanno anche accesso a una selezione di nuove reazioni. Oltre alle reazioni abituali, alcune di queste includono anche animazioni a comparsa.

Non sarà l'unico modo per capire che avete un account premium, ma sarà il più evidente: le immagini del profilo animate. Ciò consente di avere un breve video come miniatura anziché un'immagine statica.

Ancora una volta, per i superutenti con molti gruppi di chat da organizzare. Per esempio, è possibile impostare un gruppo di chat come predefinito che si apre al posto dell'elenco di posta in arrivo con tutte le vostre chat. Se, ad esempio, si desidera impostare come cartella principale la famiglia o i colleghi di lavoro, è possibile farlo. Oppure potete fare in modo che si apra prima un elenco di messaggi non letti.

Come l'immagine animata del profilo, anche questo darà agli altri l'indicazione che siete un utente premium. Ogni utente di livello premium riceve un piccolo badge con un'icona premium sul suo profilo, che appare nell'elenco della chat per tutti.

Gli utenti premium potranno anche cambiare l'icona della loro app con una delle nuove icone per app esclusivamente premium, invece che con una delle poche preimpostate. Questo include l'icona "stella" premium.

Attualmente, gli annunci non vengono generalmente visualizzati nemmeno per gli utenti gratuiti. Tuttavia, in alcune circostanze, come ad esempio nei grandi gruppi organizzati da una persona. In questi casi potreste vedere quelli che Telegram descrive come "messaggi sponsorizzati minimamente progettati". Se siete abbonati premium, non li vedrete nemmeno.

Come la maggior parte delle app con servizi premium, si tratta di un semplice acquisto in-app. Scaricate l'ultima app di Telegram per iPhone, iPad o Android e poi aprite "Impostazioni". Vedrete un'opzione per "Telegram Premium" nell'elenco delle impostazioni principali, toccatela e confermate l'abbonamento mensile nella finestra a comparsa.

Scritto da Cam Bunton.