Come utilizzare un iPhone negli Stati Uniti con una eSIM Holafly

(Pocket-lint) - Quando si viaggia all'estero, una delle sfide più grandi che i viaggiatori devono affrontare è l'utilizzo delle carte SIM. L'attivazione del roaming internazionale sulle carte SIM può essere incredibilmente costosa, il che la rende un'opzione inadatta alla maggior parte dei viaggiatori attenti al budget. Ma se al momento dell'atterraggio si sostituisce la carta SIM standard con una carta SIM locale, si perde l'accesso a tutti i messaggi e alle chiamate ricevute sulla carta SIM principale.

Holafly risolve questo problema offrendo delle eSIM che consentono di connettersi a Internet in qualsiasi paese senza problemi. Se viaggiate negli Stati Uniti, dovete semplicemente scansionare un codice QR nel vostro iPhone per attivare la SIM virtuale, che vi darà accesso a Internet veloce a una tariffa conveniente. Ma come si fa ad attivare e utilizzare Holafly eSIM sul proprio iPhone negli USA?

In questo articolo descriviamo cosa sono le eSIM, come funzionano e come le eSIM Holafly possono aiutarvi a viaggiare negli Stati Uniti.

Una eSIM, abbreviazione di embedded SIM, è fondamentalmente una carta SIM virtuale che consente di aggiungere un piano dati al proprio iPhone o smartphone. Per attivare la eSIM e accedere al piano dati è necessario scansionare un codice QR sull'iPhone. La eSIM si trova già all'interno della maggior parte degli smartphone avanzati e di qualità superiore, quindi non è necessario inserire una scheda SIM fisica.

L'impostazione di una eSIM è estremamente semplice. Una volta acquistata la SIM Holafly per il Paese scelto, si riceve un codice QR. È necessario scansionare il codice QR utilizzando la fotocamera e il piano verrà automaticamente trasferito sul telefono. Dopo la scansione del codice QR, è necessario seguire alcuni semplici passaggi per scegliere se la SIM verrà utilizzata per chiamate e dati o solo per i dati.

Di seguito è riportata una panoramica dei passaggi per l'attivazione della eSIM:

Assicurarsi di essere connessi al WiFi.

Andare su Impostazioni > Dati cellulare > Aggiungi piano dati.

Scansionare il codice QR con la fotocamera.

Selezionare se la eSIM è la SIM principale o secondaria. Se si utilizza la eSIM per viaggiare, è preferibile selezionare Secondaria.

Vi verrà chiesto quale delle vostre carte SIM volete utilizzare per le chiamate, i dati mobili e gli SMS. Dovreste scegliere la vostra SIM principale per gli SMS e le chiamate e utilizzare la eSIM per i dati mobili. Ma non attivate la commutazione dei dati mobili perché potreste incorrere in costi aggiuntivi.

Dopo aver installato la eSIM, è possibile andare su Impostazioni > Dati cellulare.

Selezionare la nuova eSIM sotto Piani cellulari.

Attivare il pulsante Attiva questa linea.

Attivare Dati cellulare e Roaming dati dalle impostazioni.

Una volta attivata la eSIM, è possibile ricevere alcuni messaggi di testo.

Holafly è una start-up con sede in Spagna e Colombia che offre eSIM ai viaggiatori che desiderano rimanere connessi mentre viaggiano all'estero. Il negozio di eSIM Holafly offre schede SIM ed eSIM per oltre 100 destinazioni in 4 lingue, compresi gli Stati Uniti. La eSIM per viaggi internazionali negli USA offre fino a 30GB di internet estremamente veloce e una connessione affidabile, in modo da poter rimanere connessi senza attivare il roaming internazionale o acquistare una SIM locale negli USA.

Vantaggi dell'utilizzo di una eSIM negli USA:

Riceverete immediatamente il codice QR della eSIM nella vostra e-mail, senza attese o ritardi.

Internet veloce e conveniente - l'alternativa ideale al roaming internazionale di dati.

Rimanete connessi a Internet ovunque siate in viaggio.

Alternativa ecologica alle carte SIM tradizionali (di plastica).

Non c'è il rischio di perdere la SIM principale perché non è necessario cambiare le schede SIM.

Installazione e attivazione estremamente semplici, che possono essere eseguite in pochi minuti.

Accesso al supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite e-mail, chat online o WhatsApp.

Requisiti per utilizzare l'iPhone con una eSIM:

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone SE 2, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone SE 3.

iOS 12.1 o successivo.

Operatori wireless che supportano le schede eSIM.

L'iPhone deve essere sbloccato.

L'iPhone deve disporre di una connessione WiFi durante il processo di installazione.

Se non avete un iOS o un iPhone compatibile, avete altre due alternative per utilizzare il vostro iPhone negli USA: attivare il roaming internazionale o acquistare una scheda SIM locale negli USA.

Attivare il roaming internazionale

Il roaming internazionale è uno dei modi più convenienti (e costosi) per rimanere connessi in viaggio. Se vi trovate nel Regno Unito, potete attivare il roaming internazionale per un periodo specifico o a tempo indeterminato per i vostri viaggi negli Stati Uniti, dandovi accesso a dati e minuti internazionali. Le tariffe per il roaming internazionale sono però piuttosto elevate.

Ad esempio, di seguito è riportata una stima approssimativa delle tariffe di roaming internazionale per gli Stati Uniti dal Regno Unito su alcune delle reti più popolari: Vodafone, EE e Three.

Vodafone: Fino a £3,00 al minuto, 65p per SMS o 12p per MB di dati.

EE: fino a £1,35 al minuto, 60p per SMS o £20 per 250MB di dati.

Tre: Fino a £1,40 al minuto, 35p per SMS o 5p per MB di dati.

Acquistare una carta SIM locale negli Stati Uniti

Se il roaming internazionale vi sembra troppo costoso, potete anche acquistare una carta SIM locale una volta atterrati negli Stati Uniti. I migliori provider di rete negli Stati Uniti sono T-Mobile, Verizon e AT&T. Le schede SIM prepagate possono essere acquistate negli aeroporti, nei negozi Walmart, nei centri commerciali o nei negozi locali degli operatori. Quando si acquistano le carte SIM nei negozi, è necessario il passaporto con una VISA valida e una fototessera.

I problemi principali legati all'acquisto di carte SIM locali negli Stati Uniti sono i seguenti:

L'ideale è parlare inglese.

Determinare il fornitore ideale per la vostra SIM può essere difficile.

Gli iPhone possono contenere solo una scheda SIM fisica. Ciò significa che dovrete rimuovere la vostra scheda SIM principale e inserire la scheda SIM USA, il che significa che non riceverete le chiamate o i messaggi inviati alla vostra scheda SIM principale.

Dovendo rimuovere la scheda SIM principale, si rischia anche di smarrirla, con conseguenze e problemi a lungo termine.

Quali operatori sono abilitati alle eSIM?

Negli Stati Uniti, AT&T, T-Mobile USA e Verizon sono i principali operatori abilitati alle eSIM. Si noti che la eSIM è destinata principalmente ai clienti con contratto o al passaggio da SIM a eSIM.

Quali frequenze di rete mobile funzionano negli Stati Uniti?

Negli Stati Uniti, la maggior parte dei fornitori di rete lavora su frequenze 3G o 4G, ossia frequenze fino a 2,5 Gigahertz. La rete 5G, che ha una frequenza fino a 95 Gigahertz, ha iniziato a circolare negli Stati Uniti nel 2018, ma i fornitori di rete stanno costantemente aumentando la copertura in altre città del Paese.

Se tutte queste caratteristiche vi sembrano utili, assicuratevi di controllare il sito web di HolaFly per maggiori dettagli e per iscrivervi! Ricordate di utilizzare il codice POCKETLINT per ottenere uno sconto del 5%.