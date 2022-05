Che cos'è Campfire? Il social network AR di Niantic spiegato

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Niantic è il produttore più importante al mondo di giochi mobili a realtà aumentata, il cui titolo più famoso è Pokemon Go.

Poiché questi giochi richiedono che i giocatori si muovano nel mondo reale, è diventato comune per le persone organizzare incontri, raid nel gioco e tornei utilizzando piattaforme esistenti come Discord e Reddit.

Ora, però, Niantic sta creando una propria piattaforma sociale per questi scopi, chiamata Campfire. Scopriamo di cosa si tratta e di cosa è Campfire.

Campfire è una companion app che funzionerà con tutte le esperienze AR di Niantic, tra cui Pokemon Go, Pikmin Bloom e i prossimi giochi Transformers: Heavy Metal e Peridot.

Niantic afferma che l'app parte da una mappa e aggiunge persone, eventi, comunità e messaggistica. In un certo senso, è come Snap Map di Snapchat che utilizza i dati di localizzazione in tempo reale per scopi di socializzazione.

Campfire vi permetterà di scoprire altri giocatori nella vostra zona, di inviarvi messaggi, di condividere contenuti e di organizzare eventi e incontri. Niantic vuole che sia la "homepage del Metaverso del mondo reale".

"Ci sono comunità di gioco Niantic che si sono già formate in tutto il mondo, con decine di migliaia di esploratori entusiasti. Questi gruppi locali esistono già", ha dichiarato John Hanke, CEO di Niantic, in occasione del Lightship Summit.

"Stiamo dando loro una piattaforma per condurre al meglio le loro attività e... per permettere ai giocatori di trovare questi gruppi. In sostanza, stiamo fornendo alcuni strumenti per rendere tutto più semplice e agevole per questi utenti".

Con il lancio di Campfire, Niantic intende offrire alle persone un modo per scoprire nuove creazioni progettate per rendere il mondo reale un luogo più magico e divertente.

Al momento non c'è una data precisa, ma la funzione è già disponibile nelle build di sviluppo di Niantic e l'azienda afferma che sarà presto disponibile per tutte le esperienze di Niantic.

Aggiorneremo questo articolo non appena ne sapremo di più.

