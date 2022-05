Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Immaginate di usare TikTok per giocare invece di scorrere i video per ore. Secondo Reuters, l'applicazione sta testando i giochi in Vietnam.

TikTok sta pianificando una "spinta importante" verso il gioco mobile, con un dirigente dell'azienda che ha confermato i test di mini-giochi in HTML5. Secondo quanto riferito, TikTok ha introdotto giochi supportati da pubblicità che sfruttano la libreria della sua società madre, ByteDance. Ricordiamo che l'anno scorso ha collaborato con Feeding America per realizzare Garden of Good, un'esperienza simile a FarmVille in cui gli utenti possono guadagnare punti e fare donazioni. TikTok ha anche collaborato con Zynga, sviluppatore di FarmVille, per realizzare un endless runner basato su HTML5, Disco Loco 3D, per l'app.

TikTok ha anche testato un software di streaming per i giochi. Offre"Live Studio" per PC e consente a creatori selezionati di includere mini-app nei video. TechCrunch ha recentemente suggerito che TikTok potrebbe immergersi maggiormente nel live streaming, con nuovi giochi ed esperienze per aiutare gli streamer a coinvolgere gli spettatori. Un esempio è un gioco simile a un dizionario e un altro è lo shopping durante i livestream.

Presumibilmente, l'obiettivo di ByteDance è quello di aumentare le entrate e la quantità di tempo che le persone trascorrono utilizzando l'app TikTok.

Scritto da Maggie Tillman.