Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Molti utenti di Facebook, Twitter e altri social network stanno cambiando le loro foto profilo in ritratti artistici di loro stessi simili a cartoni animati. Questo perché una nuova app - ufficialmente chiamata "NewProfilePic Picture Editor" - sta facendo tendenza nelle classifiche del Google Play Store e dell'App Store di Apple per aver reso incredibilmente facile trasformare i tuoi selfie in arte.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'app di editing delle immagini New Profile Pic, compreso se gli esperti pensano che l'app sia sicura da usare.

New Profile Pic è balzata in cima alle classifiche delle app mobili nel maggio 2022 con centinaia di migliaia di download.

Le persone ovunque stanno condividendo sui social media le loro foto che hanno modificato con New Profile Pic. L'app utilizza l'intelligenza artificiale per creare facilmente e rapidamente foto di profilo che sembrano essere state dipinte. Ma altrettanto rapidamente come è esploso in popolarità, le voci hanno iniziato a circolare su Internet circa l'app è collegato alla Russia o il Cremlino in qualche modo.

È facile. Per prima cosa, scarica l'app sul tuo iPhone o telefono Android.

Apri New Profile Pic e concedi i soliti permessi.

Ti chiederà il permesso di tracciare la tua attività sul web al fine di fornire annunci personalizzati. Ma puoi richiedere che l'app non ti tracci. Chiede anche il permesso di inviare notifiche, e più tardi, il permesso di accedere alle tue foto. Afferma che tutte le foto che modifichi nell'app sono caricate anonimamente sui suoi server per l'elaborazione.

È possibile consentire l'accesso a foto selezionate nella tua libreria o a tutte le tue foto.

Una volta che hai i permessi tutti ordinati, la schermata principale della app si aprirà e ti chiederà di scegliere una foto. Puoi scattare una foto con la fotocamera del tuo dispositivo o selezionarne una dal tuo rullino fotografico e dai tuoi ricordi. Se non vuoi usare le tue foto, c'è un'opzione per le celebrità. Lì sotto, puoi cercare il nome di una celebrità per trovare una loro foto da modificare in New Profile Pic.

Comunque, dopo aver scattato o selezionato la tua foto, New Profile Pic ti offrirà una scelta di quattro stili artistici. Sotto il primo stile, ci sono tre estetiche aggiuntive da provare. Troverai anche ulteriori opzioni sotto il secondo stile e il quarto stile. Suggerimento: tocca rapidamente tutti gli stili in fila per farli elaborare, poi quando sono finiti puoi passare da uno all'altro. Ci vogliono alcuni secondi perché gli stili vengano elaborati e applicati alla tua foto. Il primo stile è il nostro preferito. Trasforma la vostra foto in un ritratto dipinto iperrealistico.

Tutti gli stili tranne il secondo supportano immagini con più persone. Il secondo può essere utilizzato solo su selfies con una persona.

Nota: l'opzione Photo Lab che vedete vi indica solo un'altra app dello sviluppatore da provare.

Quindi, hai finito con la tua foto e vuoi salvarla e condividerla. Basta toccare il pulsante verde salva e condividi nella parte inferiore dello schermo! Questo ti darà la possibilità di salvarla localmente sul tuo dispositivo o inviarla a Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger, Snapchat, e altre app installate sul tuo dispositivo.

Sì, l'uso di New Profile Pic app è gratuito. Al momento, non sembrano esserci funzioni a pagamento o livelli di abbonamento. Ci sono annunci, tuttavia. Appaiono tra le selezioni di stile.

Non sembra esserci un modo per rimuovere le filigrane sulle foto elaborate all'interno della stessa app New Profile Pic, ma puoi sempre ridimensionare/ritagliare la foto sul tuo dispositivo in seguito per liberarti della filigrana prima di condividerla.

La voce che New Profile Pic sia collegata alla Russia o al Cremlino si basa su screenshot condivisi su Facebook che presumibilmente mostrano il sito web dell'app(newprofilepic.com) registrato a Mosca. Snopes ha fatto un'immersione profonda nell'app e ha notato che New Profile Pic è stata creata da Informe Laboratories e protetta da Linerock Investments. Secondo i loro elenchi di app store in Google Play Store e Apple App Store, la posizione dello sviluppatore è indicata come Tortola nelle Isole Vergini Britanniche.

Ma un portavoce di Linerock Investments ha già confermato ai media che il dominio del sito web dell'app è stato registrato a Mosca. Questo perché il fondatore della società ha vissuto nel paese. Tuttavia, la persona si è poi trasferita, quindi la società ha ora cambiato l'indirizzo di registrazione del dominio "per evitare qualsiasi confusione".

Mettendo da parte qualsiasi preoccupazione legata alla Russia, gli esperti stanno avvertendo che l'app New Profile Pic raccoglie grandi quantità di dati personali, secondo The Independent. Pocket-lint ha scaricato l'app per guardare i suoi permessi di utilizzo. Al 12 maggio 2022, le richieste di permesso che abbiamo visto erano molto in linea con quello che chiedono altre app popolari (come TikTok e Instagram).

Scritto da Maggie Tillman.