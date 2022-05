Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il figlio di Kim Kardashian ha recentemente ottenuto l'attenzione nazionale per essere stato su Roblox e aver visto qualcosa che non avrebbe dovuto vedere. Se ciò sia accaduto è oggetto di dibattito - era una scena di un reality show dopo tutto - ma potreste ancora chiedervi: Cos'è Roblox? O forse conosci qualcuno che ha passato molto tempo su Roblox, forse anche tuo figlio. Qualunque sia la tua situazione, ecco come funziona Roblox, se è sicuro, e alcuni consigli.

Visita Roblox sul web: www.roblox.com

Roblox è una piattaforma online che ha raggiunto 43 milioni di utenti attivi giornalieri lo scorso maggio. La società sostiene che oltre la metà dei bambini e dei ragazzi statunitensi sotto i 16 anni gioca al gioco. David Baszucki è il co-fondatore e CEO di Roblox, che è stato lanciato nel 2006 come sito web. Oggi, Roblox è accessibile su una serie di dispositivi diversi.

Roblox è un posto dove sia i bambini che gli adulti possono andare per socializzare e giocare. Ha anche uno stile artistico unico che alcuni descriverebbero come "cartoon" o bidimensionale.

I giochi in Roblox sono creati esclusivamente dalla comunità di Roblox. Diamine, anche tu puoi creare un gioco in Roblox. Ma se vuoi semplicemente usare Roblox per giocare con gli amici, puoi fare anche questo. Infatti, giocare con gli amici è facile, perché ci sono diversi giochi multiplayer disponibili, nonché funzioni sociali come la messaggistica.

Una cosa estremamente importante da sapere su Roblox sono gli avatar. Questo è il modo in cui appari nel mondo di gioco. A tutti viene dato automaticamente un avatar, un personaggio umano che, per default, riflette il tuo aspetto in tutti i giochi Roblox. Puoi guadagnare oggetti e personalizzazioni per il tuo avatar, o puoi comprarli con la valuta virtuale Robux, che deve essere acquistata con i tuoi soldi della vita reale. Quindi, sì, avrai bisogno di una carta di credito collegata al tuo account per comprare Robux.

Gli avatar possono essere personalizzati con una vasta gamma di parti del corpo, accessori, vestiti, colori della pelle, animazioni e altro. Questo ti dà una miriade di modi per esprimere la tua personalità individuale e il tuo stile sulla piattaforma. Se non sai da dove iniziare o hai bisogno di qualche ispirazione, ci sono diverse risorse disponibili online, tra cui Pinterest.

Ci sono alcune cose da sapere su come funziona la messaggistica su Roblox.

Per inviare un messaggio a un amico, vai nella sezione Amici e clicca sul nome del tuo amico. Questo ti porterà al suo profilo. Premi il pulsante Messaggio nella parte superiore della pagina che contiene il loro nome utente e le informazioni su amici e follower.

Se non sei amico di qualcuno che vorresti messaggiare, puoi comunque inviare un messaggio se tu e lui lo avete permesso nelle loro impostazioni di privacy.

Se la persona che stai cercando di messaggiare ha un pulsante Messaggio che non è cliccabile, allora le sue impostazioni sulla privacy potrebbero non essere impostate per consentire messaggi privati.

C'è una grande varietà di giochi da scegliere su Roblox. Ci sono percorsi ad ostacoli (Obbys), sparatutto in prima persona e giochi di puzzle, per esempio.

Se sei completamente nuovo a Roblox,clicca qui per registrarti per un account.

È gratuito creare un account Roblox, e la maggior parte dei giochi sulla piattaforma sono gratuiti. Tuttavia, alcuni giochi richiedono un accesso a pagamento.

Sì. Gli annunci possono essere immagini che i giocatori caricano per promuovere i loro "luoghi, vestiti, modelli, decalcomanie, gruppi, ecc. Roblox ha detto che questi saranno visualizzati nella parte superiore e ai lati di Roblox.com. Quando l'immagine viene cliccata, ti porterà alla cosa che viene pubblicizzata.

Dovrai pagare per i giochi e altre cose in Roblox con la valuta virtuale Robux.

Per esempio, alcuni giochi su Roblox offrono aggiornamenti acquistabili sotto forma di pass di gioco (sbloccabili una tantum e prodotti degli sviluppatori) che possono essere acquistati più volte. Questi sono come acquisti in-app. Ma li compri con i Robux, che devono essere acquistati con denaro della vita reale.

Puoi comprare Robux da qui. Quando compri Robux, ricevi una "licenza limitata, non rimborsabile, non trasferibile e revocabile" per usare la valuta virtuale su Roblox.

Roblox offre anche un abbonamento mensile, chiamato Roblox Premium, che sblocca benefici come uno stipendio mensile per il roadbook e un badge accanto al tuo nome. Selezionando l'abbonamento Premium, devi accettare di avere più di 18 anni e di autorizzare Robux ad addebitare il tuo account ogni mese fino alla cancellazione dell'abbonamento.

Puoi usare Roblox e giocare ai giochi di Roblox sul web così come sul tuo PC, Mac, iOS, Android e Xbox. Alcuni giochi sono supportati solo per il PC.

Accumula ricompense e vantaggi su tutte le tue carte esistenti con questa Curve Mastercard Di Pocket-lint International Promotion · 6 Maggio 2022

La maggior parte dei giochi che vedrai su Roblox, in particolare sulla pagina web principale, saranno pienamente supportati su tutte le piattaforme.

Sì, i tuoi progressi di gioco vengono salvati tra i vari dispositivi. Questo significa che puoi riprendere un gioco sul tuo iPhone dopo averlo lasciato sulla tua Xbox.

Roblox offre un motore di creazione di giochi chiamato Roblox Studio. Questo è ciò che la comunità di Roblox usa per creare giochi e pubblicarli gratuitamente per farli giocare agli altri utenti. Puoi scaricarlo sul tuo PC e Mac e iniziare a creare il tuo gioco.

Roblox Studio è disponibile solo per PC e Mac.

Se Roblox Studio non è già presente sul tuo computer, scaricaloqui.

Dopo aver installato Roblox Studio, fai doppio clic sull'icona del desktop (Windows) o sull'icona del dock (Mac). Nella schermata di accesso, inserisci il tuo nome utente e la password di Roblox, poi clicca suLog In.

Roblox è una piattaforma per tutte le età. Questo significa che sia i bambini che gli adulti lo usano quotidianamente. Questo perché ci sono diversi tipi di giochi disponibili per diversi gruppi di età. Per esempio, uno sparatutto in prima persona, come Phantom Forces, è probabilmente più per utenti più grandi.

Se sei preoccupato per quello che tuo figlio può fare su Roblox, considera di impostare il controllo parentale facendo quanto segue:

Accedi all'account. Clicca sull'icona dell'ingranaggio e poi clicca suImpostazioni. Sul lato destro della pagina delleimpostazioni, clicca suPrivacy. Da qui, è possibile regolare sia le Impostazioni di contatto che leAltre impostazioni. Se tuo figlio ha 12 anni o meno, puoi scegliereAmici oNessuno. Se tuo figlio ha 13 anni o più, ci sono ulteriori opzioni per l'interazione con altri giocatori.

Se vuoi un controllo aggiuntivo, vai alla sezione Sicurezza della pagina Impostazioni account. Lì puoi impostare un PIN e altre restrizioni dell'account.

Ci sono rapporti che alcuni giochi hanno truffe. Per esempio, se hai bisogno di Robux, i truffatori potrebbero farti cliccare sui link con la promessa di Robux gratis.

Roblox ha detto di seguire questi consigli per mantenere il tuo account al sicuro:

Non condividere mai la tua password

Rendi la tua password difficile da indovinare

Segnala chiunque ti chieda la tua password usando la funzioneReport Abuse

usando la funzioneReport Abuse Non esistono Robux gratis: Non fidarti dei giocatori o dei siti che offrono Robux gratis

Scritto da Maggie Tillman.