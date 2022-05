Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dopo l'acquisto un po' controverso di Twitter da parte di Elon Musk, alcuni utenti stanno pensando di migrare verso una piattaforma alternativa.

Di tutte le opzioni là fuori, una delle opzioni più familiari e convincenti si chiama Mastodon.

Ma siamo sicuri che vuoi sapere cos'è Mastodon, come funziona e come si confronta con Twitter. Quindi, scopriamolo.

Mastodon si descrive come un social network decentralizzato open-source. È di proprietà della comunità e completamente privo di pubblicità. Il tuo feed è cronologico e non algoritmico, che è qualcosa di sempre più raro da trovare sulle piattaforme sociali. A differenza di Twitter, non è un singolo sito web, invece, funziona come una collezione di server auto-ospitati a cui si può scegliere di unirsi a seconda dei propri interessi.

La meccanica di Mastodon sarà molto familiare agli utenti di Twitter: Si può votare, che è un equivalente di 500 caratteri di un tweet. Si può fare il boost, che è l'equivalente di un retweet. E si può favorire, che funziona allo stesso modo di un cuore su Twitter.

Tuttavia, non è solo un clone di Twitter, Mastodon ha alcune caratteristiche che lo differenziano dal gigante del microblogging, principalmente incentrate sulla privacy. È possibile impostare la cancellazione automatica dei post, per cui i post di una certa età si cancellano da soli. È possibile rinunciare all'indicizzazione dei motori di ricerca e si può richiedere l'approvazione prima che le persone possano seguirti.

Come abbiamo accennato prima, Mastodon non è una singola posizione, ma piuttosto una collezione di server o istanze. Chiunque abbia un server dedicato può eseguire la propria istanza di Mastodon se lo desidera, e può essere collegato alla piattaforma principale o tenuto separato come server privato.

Mentre la piattaforma nel suo complesso è decentralizzata, i server stessi sono controllati dai loro proprietari, quindi c'è un certo grado di centralizzazione della piattaforma. Tuttavia, non è come una delle più grandi piattaforme sociali, che sono controllate da una singola azienda. La libreria dei server di Mastodon elencherà solo le comunità che sono impegnate in una moderazione attiva contro il razzismo, il sessismo e la transfobia.

Quando usi Mastodon, il tuo account è ospitato da un singolo server, ma puoi seguire e parlare con persone di altri server senza la necessità di avere più account. Puoi anche spostare il tuo account su un altro server senza perdere alcun follower.

Iscriversi a Mastodon è facile e piacevole, prima visita la pagina delle comunità di Mastodon e sarai accolto con una lista di categorie tra cui scegliere. Le categorie abbracciano tutti i tipi di argomenti, dall'arte e la musica alla tecnologia e ai giochi. Ci sono anche server di interesse generale, il più popolare dei quali si chiama Mastodon.social.

Una volta che hai scelto un'istanza puoi iscriverti e creare il tuo profilo, proprio come faresti su qualsiasi altra piattaforma sociale. L'unica eccezione è per i server che richiedono l'approvazione o sono solo su invito.

Naturalmente, nessuna piattaforma sociale sarebbe completa senza un'applicazione mobile, quindi è possibile installare Mastodon su Android o iOS per il tooting in movimento. Una volta fatto questo, la piattaforma funziona in modo molto simile a Twitter, quindi è il momento di trovare persone interessanti da seguire, postare alcune prese di corrente e perdersi nelle tendenze.

