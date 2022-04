Come inviare reazioni emoji di Zoom durante una chiamata con semplici gesti della mano

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Zoom ha lanciato una funzione di reazione emoji l'anno scorso che consente di inviare un emoji durante una riunione quando si vuole applaudire, dare un pollice in su, cuore qualcosa, festeggiare, e altro ancora. Con l'app Zoom per iOS, si potrebbe anche fare un gesto durante una chiamata per inviare una specifica reazione emoji. Questo perché Zoom offre una funzione di riconoscimento dei gesti della mano. Ora, questa funzione sta arrivando sulle app desktop di Zoom.

Poiché Zoom supporta i gesti, visualizzerà un'emoji di pollice in su quando si dà un pollice in su sulla fotocamera e un'icona di mano alzata quando si alza la mano.

No. Il riconoscimento dei gesti è disattivato di default. Può essere abilitato a livello di account, gruppo o utente.

Per abilitare il riconoscimento dei gesti durante una riunione:

Tocca il pulsante Altro > icona Impostazioni riunione Sotto la sezione Gesti, tocca il cursore accanto a Alza la mano e Pollici in su

Nella nostra esperienza, se ti gratti il naso o ti tocchi spesso il viso e i capelli, Zoom penserà che tu stia alzando la mano e quindi invierà la reazione emoji della mano alzata. A volte funziona, ma non è perfetto.

Il riconoscimento dei gesti fa parte dell'app di Zoom per iPhone e iPad dall'anno scorso. È stato aggiunto al client desktop come parte di un aggiornamento del prodotto di aprile. Richiede il client Zoom versione 5.10.3 o superiore.

Puoi imparare di più sulle reazioni emoji di Zoom da questa pagina di supporto di Zoom. Zoom ha anche un post sul blog di annuncio per il riconoscimento dei gesti qui.

Scritto da Maggie Tillman.