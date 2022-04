Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Telegram - la popolare app di messaggistica - sta distribuendo una serie di nuove caratteristiche in un aggiornamento, e il capo tra queste nuove caratteristiche è la capacità di applicare suoni personalizzati come avviso di notifica.

Questa nuova funzione vi permetterà di utilizzare qualsiasi suono come allarme, compresi i suoni o le note vocali inviate all'interno di una chat. Significa anche che è possibile impostare suoni personalizzati per ogni singola chat, se lo si desidera. Quindi, se volete impostare un suono specifico per i messaggi dei vostri amici più stretti, della vostra famiglia e dei vostri cari, o un suono personalizzato per una chat di lavoro, ora potete farlo.

C'è un limite, però. Il suono deve essere meno di cinque secondi di lunghezza, e sotto i 300KB di dimensione. A parte questo, non ci sono restrizioni. Infatti, è possibile provare alcuni di quelli di Telegram nel suo canale Telegram Notification Sounds.

È possibile utilizzare qualsiasi suono come avviso in Telegram, comprese le note vocali inviate all'interno di una chat. Quindi se hai una chat con note vocali divertenti e brevi in essa, il processo per usarla come notifica è abbastanza semplice.

Su iPhone:

Aprire la chat con il suono Tocca e tieni premuto la nota vocale/il suono che vuoi usare Dal menu a comparsa che appare, scegli "Salva per le notifiche".

Su Android:

Apri la chat che contiene il suono che vuoi Tocca lo spazio immediatamente accanto a una nota vocale/suono in una chat Seleziona "Salva per le notifiche" dal menu a comparsa

Potresti non voler usare le note vocali come suono personalizzato, ma piuttosto un singolo file audio che hai salvato sul tuo telefono. E la buona notizia è che puoi usare anche quello nell'ultimo aggiornamento. Ecco come arrivarci.

Su iPhone:

Aprire una chat Tocca l'immagine della persona/gruppo nell'angolo in alto a destra Tocca 'Muto' sotto la miniatura dell'immagine Ora seleziona 'Personalizza' dalla lista Sotto 'Toni di Telegramma' scegli qualsiasi suono già aggiunto alla lista o Oppure... per aggiungerne uno nuovo, seleziona 'Carica suono' e trova il suono che vuoi nei file del tuo iPhone

Su Android

Apri una chat Tocca l'immagine del profilo in alto a sinistra Seleziona 'Notifiche'. Ora tocca "Personalizza" dal menu a comparsa Seleziona 'Suono'. Ora scegli tra i 'Toni di Telegram' se ne hai già aggiunti alcuni Oppure... tocca 'Carica suono' per aggiungerne uno nuovo

Altre novità del recente aggiornamento includono migliori traduzioni per i messaggi in altre lingue, una migliore modalità picture-in-picture su Android e alcuni miglioramenti ai suoi bot.

Scritto da Cam Bunton.