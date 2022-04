TikTok potrebbe presto permettere agli utenti di non apprezzare i commenti

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - TikTok si sta muovendo per migliorare l'esperienza degli utenti, testando un pulsante di dislike per i commenti. In un recente post sul blog, l'azienda ha annunciato che sta testando una nuova funzione che permetterà agli utenti di abbassare il pollice su un commento che non piace.

TikTok ha dichiarato che sta esplorando "nuovi modi per aiutare la nostra comunità a sentirsi più in controllo sui commenti" questa mossa arriva insieme alle sue azioni per rimuovere attivamente i contenuti abusivi e odiosi che violano le sue linee guida comunitarie.

Ha "... iniziato a testare un modo per consentire agli individui di identificare i commenti che ritengono irrilevanti o inappropriati. Questo feedback della comunità si aggiungerà alla gamma di fattori che già usiamo per aiutare a mantenere la sezione dei commenti costantemente rilevante e un luogo per un impegno genuino. Per evitare di creare malumori tra i membri della comunità o demoralizzare i creatori, solo la persona che ha registrato un dislike su un commento sarà in grado di vedere che lo ha fatto".

Attualmente, questa funzione sembra essere nelle prime fasi di test, con alcuni utenti che vedono un'icona con il pollice verso il basso accanto ai commenti.

TikTok ora ti permette di Like AND Dislike commenti



<- Versione corrente | Nuova versione ->



h/t @Sphinx pic.twitter.com/9OilQbe3ZS- Matt Navarra (@MattNavarra) March 5, 2020

Il pulsante dislike non sembra avere un conteggio di alcun tipo, quindi i dislikes sono privati e solo coloro che hanno disapprovato il commento vedranno che l'hanno fatto. Questa mossa sembra essere simile alla rimozione del contatore di dislike che YouTube ha fatto un po' di tempo fa.

È probabile che i dati saranno utilizzati internamente al fine di classificare i commenti e valutarli rispetto alle linee guida della comunità, ma potrebbe anche dare ai creatori un modo per vedere quali sono visibili.

Scritto da Adrian Willings.