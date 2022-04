DuckDuckGo debutta il proprio browser web incentrato sulla privacy

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - DuckDuckGo è stato a lungo una grande opzione per coloro che vogliono cercare sul web senza usare Google, di gran lunga la forza dominante nella ricerca là fuori negli ultimi due decenni. Ha anche avuto un browser mobile per qualche tempo, per chi è attento alla privacy.

Ora, però, sta realizzando l'ambizione di espandersi nel mondo dei browser desktop con un vero concorrente per artisti del calibro di Google Chrome e Firefox. Sta rilasciando il suo nuovo browser, in un primo momento su Mac con una versione Windows a seguire.

Ha condiviso uno sguardo al browser alla fine del 2021, quindi questa non è una sorpresa, ma è una buona notizia per coloro che vogliono essere sicuri che i loro dati non siano troppo intenzionalmente raccolti mentre navigano sul web.

Il browser darà priorità alle versioni HTTPS dei siti web dove può per una maggiore sicurezza, e ha strumenti per aiutarvi a bloccare i tracker, e la possibilità di cancellare completamente i dati del vostro browser con un solo pulsante.

Memorizzerà anche la tua cronologia, i segnalibri e le password interamente in locale in modo che nulla possa essere potenzialmente accessibile online. Una caratteristica di cui ci piace il suono cercherà automaticamente di rifiutare i pop-up di consenso dei cookie con il minor numero possibile di cookie, in modo da non doverli affrontare costantemente - dovrebbe funzionare su circa la metà di tutti i siti web all'inizio, a quanto pare.

Se c'è una cattiva notizia qui è che non si può semplicemente andare a scaricare il browser per provarlo. Per ora, è disponibile solo su invito, anche se è possibile iscriversi alla lista d'attesa attraverso l'app mobile DuckDuckGo andando nelle impostazioni e toccando l'opzione DuckDuckGo for Desktop sull'ultima versione.

Scritto da Max Freeman-Mills.