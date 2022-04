Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Angry Birds, uno dei primi giochi per cellulare estremamente popolari , è tornato.

Rovio, la società dietro il gioco, ha annunciato il ritorno dell'originale Angry Birds. È ora disponibile negli app store con un nuovo motore e senza acquisti in-app. È stato completamente ricostruito con il motore Unity, con un'esperienza più fluida su diversi dispositivi e piattaforme. Ma nient'altro è cambiato; il gioco originale di Angry Birds è stato preservato in questa nuova versione.

"Mentre stavamo ricostruendo Angry Birds, abbiamo fatto molta attenzione a preservare le sensazioni del gioco originale di Angry Birds", ha dichiarato il produttore esecutivo di Rovio Sami Ronkainen in un comunicato stampa . “Sappiamo che i nostri fan sono un gruppo perspicace e saranno in grado di individuare anche piccole differenze. Abbinare il gameplay e l'aspetto del gioco accanto all'originale è stato fondamentale".

Rovio ha rimosso il primo gioco Angry Birds dall'App Store nel 2019 a causa di problemi di compatibilità. Il nuovo remaster si chiama Rovio Classics: Angry Birds ed è basato sulla versione 2012 del gioco. A differenza di altri giochi e spinoff di Angry Birds, non è un titolo freemium con contenuti extra a pagamento. In altre parole, non ha acquisti o pubblicità in-app. Invece, costa $ 0,99 negli Stati Uniti.

Accumula ricompense e vantaggi su tutte le tue carte esistenti con questa Curve Mastercard Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questo brillante sistema ti farà risparmiare tempo e fatica ogni volta che paghi.

Rovio Classics: Angry Birds è ora disponibile su App Store e Google Play.

Tieni presente che è diverso dal gioco Angry Birds Reloaded di Rovio . Quel gioco è esclusivo di Apple Arcade e, sebbene sia anch'esso un remaster del gioco originale, ha nuovi personaggi e livelli extra.

Scritto da Maggie Tillman.