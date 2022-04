Come aggiungere una clip GIF Giphy al tuo video TikTok

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - TikTok sta lanciando un nuovo strumento di editing che ti consente di aggiungere GIF con audio ai tuoi video. Questi sono chiamati clip GIF e sono alimentati da Giphy e saranno disponibili quando la nuova opzione Libreria sarà attiva nell'app mobile di TikTok . Ecco tutto ciò che devi sapere come funzionano le clip GIF in TikTok, incluso come usarle tu stesso nei video.

Cominciamo con le basi: Giphy è sia un database che un motore di ricerca per trovare GIF: brevi video in loop senza audio. Le clip GIF, tuttavia, sono un nuovo tipo di GIF con audio. Giphy ha collaborato con partner di produzione di contenuti come HBO, Hulu, Xbox e Roku, tra gli altri, per offrire una vasta gamma di clip GIF che gli utenti di TikTok possono incorporare nei loro video.

Le clip GIF Giphy sono solitamente momenti di tendenza, popolari e che definiscono la cultura. Possono anche essere frammenti dei tuoi film e programmi preferiti. Incorporando una clip GIF GIPHY nel tuo video TikTok, non solo puoi attingere e far parte delle tendenze virali, ma anche aumentare di livello la tua narrazione visiva in un modo divertente e più fantasioso.

Di seguito è riportato un tutorial passo passo su come aggiungere clip GIF ai tuoi video TikTok.

Apri l'ultima versione dell'app TikTok. Vai alla schermata Fotocamera. Tocca la nuova opzione Libreria che appare nella parte inferiore della barra laterale verticale. Scorri verso l'alto nella pagina Libreria per trovare una clip Giphy. Puoi anche utilizzare il campo di ricerca in alto per risultati specifici. Una volta trovata una clip, puoi tagliarla per usarla nel tuo video TikTok. Al termine, puoi procedere con la registrazione del tuo video e quindi pubblicarlo.

Il video qui sotto e quello incorporato sopra, entrambi di Giphy, mostrano esattamente come utilizzare clip GIF in un video TikTok.

Le clip GIF saranno disponibili quando la nuova opzione Libreria sarà disponibile per gli utenti di TikTok. Verrà distribuito per la prima volta agli utenti Android la prima settimana di aprile 2022 e arriverà agli utenti iOS entro metà aprile 2022.

Consulta la nostra guida TikTok per ulteriori suggerimenti e trucchi.

Scritto da Maggie Tillman.